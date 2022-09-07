В Челябинске перекроют перекресток в центре города с 9 по 12 сентября из-за ремонта

Из-за ремонта теплотрассы водителей просят планировать свой маршрут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске перекроют перекресток в центре города на несколько дней с 9 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Для проведения работ по ремонту участка теплотрассы с 20 часов 9 сентября до 6 часов 12 сентября будет закрыто движение транспорта на пересечении улиц Сони Кривой и Энгельса», — отмечают в пресс-службе.

О схеме движения общественного транспорта будет сообщено дополнительно. Водителей просят учитывать ограничение и заранее планировать свой маршрут.