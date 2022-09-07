07 сентября 2022

В Челябинске перекроют перекресток в центре города. Карта

В Челябинске перекроют перекресток в центре города с 9 по 12 сентября из-за ремонта
© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Теплотрасса. Яма. Челябинск. , экскаватор, ремонт
Из-за ремонта теплотрассы водителей просят планировать свой маршрут Фото:

В Челябинске перекроют перекресток в центре города на несколько дней с 9 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Для проведения работ по ремонту участка теплотрассы с 20 часов 9 сентября до 6 часов 12 сентября будет закрыто движение транспорта на пересечении улиц Сони Кривой и Энгельса», — отмечают в пресс-службе.

О схеме движения общественного транспорта будет сообщено дополнительно. Водителей просят учитывать ограничение и заранее планировать свой маршрут.

Движение транспорта на пересечении улиц Сони Кривой и Энгельса будет закрыто
Фото:

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В Челябинске перекроют перекресток в центре города на несколько дней с 9 сентября. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Для проведения работ по ремонту участка теплотрассы с 20 часов 9 сентября до 6 часов 12 сентября будет закрыто движение транспорта на пересечении улиц Сони Кривой и Энгельса», — отмечают в пресс-службе. О схеме движения общественного транспорта будет сообщено дополнительно. Водителей просят учитывать ограничение и заранее планировать свой маршрут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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