Семья челябинского экс-губернатора проиграла суд мэрии Магнитогорска

09 сентября 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Власти Магнитогорска отсудили более 200 тысяч рублей у семейной фирмы Бориса Дубровского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Магнитогорска отсудили более 200 тысяч рублей у обанкротившегося ПО «Монтажник», контролируемого семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Это следует из базы судебных дел. «В удовлетворении ходатайства АО „Производственное объединение Монтажник“ о применении ст. 333 Гражданского кодекса РФ отказать. Исковые требования удовлетворить. Взыскать с ПО „Монтажник“ в пользу администрации Магнитогорска задолженность по договору аренды земельного участка №4934 от 16.10.2018 за период с 01.04.2020 по 31.03.2022 в размере 171 тыс. 314 рублей, пени за период с 26.06.2020 по 31.03.2022 в размере 58 тыс. рублей», — говорится в решении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Ранее власти второго по величине города региона проиграли процесс «Монтажнику», с которого пытались взыскать задолженность за аренду другого участка и пени. Однако суд принял во внимание тяжелую финансовую ситуацию в компании и вчетверо сократил размер пеней. При этом нельзя исключить, что, несмотря на судебные решения, бюджет Магнитогорска не получит причитающихся от «Монтажника» денег. Преуспевающая компания, которую Дубровские приобрели в 2018 году, в сентябре 2020 года оказалась банкротом. Строительство конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске, которым она занималось на бюджетные деньги, провалилось. Общий долг перед кредиторами оценивается примерно в 2 млрд рублей, имущество компании распродается с торгов, экс-директор Алексей Павлюк в СИЗО ждет приговора суда. Ему предъявили обвинение по семи статьям Уголовного Кодекса, сам он обвиняет в произошедшем владельцев компании. Представители Дубровских не общаются со СМИ по обстоятельствам, связанным с разорением «Монтажника». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Магнитогорска отсудили более 200 тысяч рублей у обанкротившегося ПО «Монтажник», контролируемого семьей экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Это следует из базы судебных дел. «В удовлетворении ходатайства АО „Производственное объединение Монтажник“ о применении ст. 333 Гражданского кодекса РФ отказать. Исковые требования удовлетворить. Взыскать с ПО „Монтажник“ в пользу администрации Магнитогорска задолженность по договору аренды земельного участка №4934 от 16.10.2018 за период с 01.04.2020 по 31.03.2022 в размере 171 тыс. 314 рублей, пени за период с 26.06.2020 по 31.03.2022 в размере 58 тыс. рублей», — говорится в решении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Ранее власти второго по величине города региона проиграли процесс «Монтажнику», с которого пытались взыскать задолженность за аренду другого участка и пени. Однако суд принял во внимание тяжелую финансовую ситуацию в компании и вчетверо сократил размер пеней. При этом нельзя исключить, что, несмотря на судебные решения, бюджет Магнитогорска не получит причитающихся от «Монтажника» денег. Преуспевающая компания, которую Дубровские приобрели в 2018 году, в сентябре 2020 года оказалась банкротом. Строительство конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске, которым она занималось на бюджетные деньги, провалилось. Общий долг перед кредиторами оценивается примерно в 2 млрд рублей, имущество компании распродается с торгов, экс-директор Алексей Павлюк в СИЗО ждет приговора суда. Ему предъявили обвинение по семи статьям Уголовного Кодекса, сам он обвиняет в произошедшем владельцев компании. Представители Дубровских не общаются со СМИ по обстоятельствам, связанным с разорением «Монтажника».