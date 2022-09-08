Дочь челябинского экс-губернатора победила в споре за семейный отель в Башкирии

Семья Бориса Дубровского продолжает борьбу за активы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Анна Дубровская, дочь экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, через суд добилась запрета использовать средства, вырученные от продажи семейного отеля «Золотая юрта» и относящейся к нему земли. Это следует из базы судебных дел.

«Запретить конкурсному управляющему АО „Производственное объединение Монтажник“ Соломке Е. А. до рассмотрения по существу заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам определения Арбитражного суда Челябинской области от 25.02.2022 распределять денежные средства, вырученные от продажи имущества должника. А именно: права аренды на земельный участок площадью 7418 кв. метров по адресу Башкортостан, Абзелиловский район, с/с Краснобашкирский, кадастровый номер 02:01:091401:102; нежилого здания отель „Золотая Юрта“, площадью 2 731,4 кв. м. по адресу: Республика Башкортостан, Абзелиловский район, с. Центральная усадьба, свх „Красная Башкирия“, кадастровый номер 02:01:090402:19», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из материалов дела, в 2021 году Дубровская в рамках дела о банкротстве «Монтажника» добилась включения себя в число кредиторов компании, а требований на почти 416 млн рублей — в третью очередь реестра требований. Из этой суммы долг в 216 млн рублей Дубровская выкупила у банка, с которым «Монтажник» не рассчитался по кредитам. В документах указано, что в число залогового имущества вошел отель «Золотая юрта». Затем она подала заявление об обеспечении этих требований договорами о залоге имущества — а конкретно «Золотой юрты» и относящегося к отелю участка. До его рассмотрения суд и наложил обеспечительные меры.

Имущественный комплекс отеля оценивается в 41,4 млн рублей. Объявленный аукцион по его продаже сорвался.

В 2018 году, когда глава семейства руководил регионом, Дубровские купили ПО «Монтажник», которое занялось строительством конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. Завершен лишь нулевой цикл, расследуются уголовные дела. В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом. Общий долг перед кредиторами превысил 2 млрд рублей. Представители Дубровских от общения со СМИ отказываются.