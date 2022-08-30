Мэрия Магнитогорска проиграла суд семье экс-губернатора

Фирма семьи Бориса Дубровского переиграла мэрию его родного города в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Магнитогорска проиграла тяжбу с компанией «Монтажник», принадлежащей семье экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Это следует из базы судебных дел.

Из материалов дела следует, что администрация Магнитогорска требовала в Арбитражном суде Челябинской области с взыскать с ПО «Монтажник» задолженность по аренде земельного участка в размере 434 тысячи рублей и пени — 84,5 тысячи рублей. Суд удовлетворил иск частично, сократив сумму пеней до 24 тысяч рублей. Областной арбитраж принял во внимание тяжелое финансовое положение фирмы, которую признали банкротом. Чиновники оспорили это решение, заявив, что оно «незаконно, необоснованно, принято с нарушением норм материального и процессуального права».

«Решение Арбитражного суда Челябинской области оставить без изменения. Апелляционную жалобу Администрации города Магнитогорска без удовлетворения», — говорится в постановлении 18 апелляционного арбитражного суда Челябинской области (имеется в распоряжении URA.RU).

Руководивший регионом Борис Дубровский потратил миллиарды из областного бюджета на конгресс-холл «Крылья», где предполагалось провести в 2020 году часть мероприятий саммитов стран ШОС и БРИКС в 2020 году. Строительством занималась его семейная фирма «Монтажник».

Сейчас в центре Челябинска остался гигантский недострой, прозванный «ребрами Дубровского». Расследуется ряд уголовных дел, топ-менеджер компании Алексей Павлюк проходит обвиняемым по семи статьям УК РФ. Изначально преуспевающее ПО «Монтажник» обанкротилось и распродается с молотка, его долги оцениваются в 2 млрд рублей. Бывший глава региона по информации URA.RU находится за границей и недоступен для комментариев.