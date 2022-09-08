В Перми создали альтернативу IKEA - магазин с вещами для интерьера Ars Vivendi

Магазин разных мелочей работает на Пермской, 61в Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В центре Перми (ул. Пермская, 61в) работает магазин, в котором можно приобрести вещи для интерьера, подарки, полезные в быту симпатичные вещи — это то, за чем чаще всего покупатели ходили в шведский магазин IKEA. Особенность этого магазина в том, что все вещи там созданы вручную людьми с ограниченными возможностями здоровья.

«Многие думают, что люди с ограниченными возможностями ограничены. В Ars Vivendi они доказывают обратное каждый день. Наше производство говорит само за себя. Все сделано людьми с ограниченными возможностями или, что лучше, людьми с талантами», — пишут владельцы магазина Сара и Сергей Захаровы в аккаунте магазина в соцсетях.

Изначально Сара и Сергей создали мастерскую для людей с ограниченными возможностями здоровья для того, чтобы дать людям возможность проявить себя, научиться чему-то новому, устроиться на работу и реализовать себя в искусстве. Позже открылся магазин. В нем можно приобрести вещи для создания уюта в доме: вазы, досочки, украшения, подушки, скатерти. А также подарки к самым главным праздникам и функциональные вещи: например, кухонный фартук или рукавицы для барбекю.

Рукавицы для жарки барбекю выглядят достаточно стильно Соцсети магазина