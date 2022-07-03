Финальная распродажа остатков IKEA вызвала ажиотаж у пермяков

Пермяки хотят успеть сделать заказ и приобрести остатки товаров Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермяки пытаются воспользоваться последним шансом и приобрести товары IKEA на финальной распродаже остатков. Она стартует 5 июля. В связи с повышенным спросом пермские группы доставки в соцсети «ВКонтакте» меняют условия работы.

«В связи с изменениями логистики временно меняем условия доставки. Заказы на сумму до 50000 — 10%; от 50000 — 8% из Екатеринбурга, доставка по городу за дополнительную оплату. Надеемся на ваше понимание», — пишут в группе «Доставка из ИKEA (ИКЕЯ) | Пермь».

«Сегодня последний день принимаются заказы и оплаты до 18:00. В закупку будут включены только оплаченные заказы. Информация о поступлении товара будет опубликована в группе. Привезем, все что соберет ИКЕА», — пишут в группе «ИКЕА ПЕРМЬ — ДОСТАВКА — В НАЛИЧИИ — Куйбышева 93».

Пермяки в комментариях задают массу вопросов: как узнать, что осталось в наличии, не поздно ли сделать заказ, будут ли цены дешевле, раз это распродажа, будет ли гарантия на товары и т. д. На официальном сайте IKEA сообщается, что с 5 июля любой желающий сможет сделать онлайн заказ тех товаров, что будут в наличии. Но доставка осуществляется только в тех городах, где есть магазины IKEA. В пермских группах доставки уточняют, что забирать заказы, которые пермяки сами сделают через интернет-магазин, они не будут.

«У нас очень много своих заявок. Нам важно привезти товары нашим клиентам, которые сделали заказ через нас и в числе первых, конечно», — написали в группе «ИКЕА!!! ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!».

Компания IKEA приняла решение закрыть свой бизнес в России из-за вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Компания Hoff уже заявила о желании купить бизнес.

Ранее URA.RU рассказывало, как пермяки в марте после закрытия магазинов продавали акул из IKEA на «Авито». Цена доходила до миллиона.

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