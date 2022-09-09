09 сентября 2022
08 сентября 2022

В ХМАО число суточных заражений COVID-19 перевалило за тысячу

В ХМАО выявлено больше тысячи больных COVID-19 за сутки
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО выявлено 1048 случаев заражений коронавирусом за сутки Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО по состоянию на утро 10 сентября выявлено больше тысячи случаев заражения коронавирусом. Данные опубликованы в telegram-канале «Югра Z Официально».

«За последние сутки в регионе зарегистрировано 1048 новых случаев коронавирусной инфекции», — сообщается в Telegram по состоянию на 10 часов утра 10 сентября. В Сургуте выявлено 368 заражений, в Ханты-Мансийске — 106, в Нефтеюганске — 94.

Ранее URA.RU рассказывало, что в конце лета в ХМАО было выявлено 803 случая суточных заражений коронавирусом. Уровень заражений в сутки две недели держался примерно на одном уровне.

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В ХМАО по состоянию на утро 10 сентября выявлено больше тысячи случаев заражения коронавирусом. Данные опубликованы в telegram-канале «Югра Z Официально». «За последние сутки в регионе зарегистрировано 1048 новых случаев коронавирусной инфекции», — сообщается в Telegram по состоянию на 10 часов утра 10 сентября. В Сургуте выявлено 368 заражений, в Ханты-Мансийске — 106, в Нефтеюганске — 94. Ранее URA.RU рассказывало, что в конце лета в ХМАО было выявлено 803 случая суточных заражений коронавирусом. Уровень заражений в сутки две недели держался примерно на одном уровне.
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