В ХМАО число суточных заражений COVID-19 перевалило за тысячу

В ХМАО выявлено 1048 случаев заражений коронавирусом за сутки
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
В ХМАО по состоянию на утро 10 сентября выявлено больше тысячи случаев заражения коронавирусом. Данные опубликованы в telegram-канале «Югра Z Официально».
«За последние сутки в регионе зарегистрировано 1048 новых случаев коронавирусной инфекции», — сообщается в Telegram по состоянию на 10 часов утра 10 сентября. В Сургуте выявлено 368 заражений, в Ханты-Мансийске — 106, в Нефтеюганске — 94.
Ранее URA.RU рассказывало, что в конце лета в ХМАО было выявлено 803 случая суточных заражений коронавирусом. Уровень заражений в сутки две недели держался примерно на одном уровне.
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