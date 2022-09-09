Пермячка решила поддержать детей Донбасса Фото: Илья Московец © URA.RU

Алевтина Александровна Гайдамакина из Красновишерска (Пермский край) связала 20 пар шерстяных носков для детей Донбасса. Информация появилась в соцсети «ВКонтакте».

«Жительница города Красновишерск Алевтина Александровна Гайдамакина связала 20 пар шерстяных носков для детей Донбасса, оставшихся без попечения родителей», — написано в паблике администрации Красновишерского округа. Носки женщина упаковала в посылку, куда также положила сладости и пожелания «крепкого здоровья».

В сообщении указано, что в ближайшие дни посылка будет доставлена в Пермь. После чего ее направят в один из приютов пострадавшего региона.

В середине августа губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что отдаст часть своего дохода на поддержку людей в ЛДНР. Последовать его примеру он призвал чиновников различных уровней.

Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, основная ее цель — прекращение 8-летней агрессии в отношении жителей Донбасса.