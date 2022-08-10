Махонин призвал чиновников отдать свою зарплату на помощь ЛДНР

11 августа 2022 в 12:41 Размер текста - 17 +

Губернатора вдохновили топ-менеджеры промышленных предприятий Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что отдаст часть своего дохода на поддержку людей в ЛДНР. Об этом он заявил на заседании правительства 11 августа. Трансляция заседания проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». На это решение его натолкнул пример пермских предприятий, и он призвал всех чиновников сделать так же. «Общаясь с нашими промышленниками, узнал, что ряд предприятий, руководящий состав, часть зарплаты направляют на поддержку людей, которые находятся в трудной ситуации. Для себя также решил отдать на эти цели должностной оклад. И никакого популизма в этом нет», — подчеркнул губернатор. Деньги собирает ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения» при министерстве социального развития. Он отметил, что Пермский край всегда был промышленным регионом и опирался на предприятия. И сейчас как раз тот случай, когда надо взять с них пример. Дмитрий Махонин призвал членов правительства и их подчиненных присоединиться к акции. Пермский край принял уже несколько групп детей из ЛДНР, которые будут отдыхать в оздоровительных лагерях. И подростков, для которых ПГНИУ подготовил образовательную программу. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки несут бронежилеты и каски для помощи Донбассу. А в Северодонецк уехала на два месяца VIP-делегация и партия автотехники. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Она направлена на прекращение восьмилетней агрессии в отношении жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что отдаст часть своего дохода на поддержку людей в ЛДНР. Об этом он заявил на заседании правительства 11 августа. Трансляция заседания проходит в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». На это решение его натолкнул пример пермских предприятий, и он призвал всех чиновников сделать так же. «Общаясь с нашими промышленниками, узнал, что ряд предприятий, руководящий состав, часть зарплаты направляют на поддержку людей, которые находятся в трудной ситуации. Для себя также решил отдать на эти цели должностной оклад. И никакого популизма в этом нет», — подчеркнул губернатор. Деньги собирает ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения» при министерстве социального развития. Он отметил, что Пермский край всегда был промышленным регионом и опирался на предприятия. И сейчас как раз тот случай, когда надо взять с них пример. Дмитрий Махонин призвал членов правительства и их подчиненных присоединиться к акции. Пермский край принял уже несколько групп детей из ЛДНР, которые будут отдыхать в оздоровительных лагерях. И подростков, для которых ПГНИУ подготовил образовательную программу. Ранее URA.RU рассказывало о том, что пермяки несут бронежилеты и каски для помощи Донбассу. А в Северодонецк уехала на два месяца VIP-делегация и партия автотехники. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Она направлена на прекращение восьмилетней агрессии в отношении жителей Донбасса.