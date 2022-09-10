Summit News: только 1% американцев переживают из-за Украины

10 сентября 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

Только 1% жителей США переживают за украинцев в связи с СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Только 1% американцев считают конфликт на Украине серьезной проблемой. Об этом сообщает издание Summit News, ссылаясь на результаты опроса Института Гэллапа. «Очередной опрос Института Гэллапа показал, что всего 1% американцев считает конфликт на Украине серьезной проблемой. Простых граждан США больше беспокоят состояние экономики (12%), инфляция (17%) и неграмотные действия властей (17%)», — пишет издание. Также подчеркивается, что еще в марте число американцев, которые переживали за украинцев, составляло 9%. Ранее в США заявили, что антироссийские санкции приведут к бунтам во всей Европе. Также Украина запросила у США кредит в 1,5 млрд долларов на покупку газа. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В течение всего времени, США и страны Запада предоставляют Киеву финансовую и военную помощь. Например, президент США Джо Байден одобрил Украине пакет помощи на 675 миллионов долларов.

Только 1% американцев считают конфликт на Украине серьезной проблемой. Об этом сообщает издание Summit News, ссылаясь на результаты опроса Института Гэллапа. «Очередной опрос Института Гэллапа показал, что всего 1% американцев считает конфликт на Украине серьезной проблемой. Простых граждан США больше беспокоят состояние экономики (12%), инфляция (17%) и неграмотные действия властей (17%)», — пишет издание. Также подчеркивается, что еще в марте число американцев, которые переживали за украинцев, составляло 9%. Ранее в США заявили, что антироссийские санкции приведут к бунтам во всей Европе. Также Украина запросила у США кредит в 1,5 млрд долларов на покупку газа. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. В течение всего времени, США и страны Запада предоставляют Киеву финансовую и военную помощь. Например, президент США Джо Байден одобрил Украине пакет помощи на 675 миллионов долларов.