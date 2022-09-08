Байден одобрил Украине пакет помощи на 675 миллионов долларов

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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден одобрил пакет помощи Украине Фото:

Президент США Джо Байден одобрил пакет военной помощи Украине на 675 миллионов долларов. Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин.

«Байден одобрил пакет военной помощи Украине на 675 миллионов долларов», — пояснил он. Трансляция велась в аккаунте Пентагона в Twitter (заблокирован на территории РФ).

Ранее Пентагон впервые передал Украине самый точный из своих артиллерийских снарядов. Им оказался Excalibur с GPS-наведением.

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Президент США Джо Байден одобрил пакет военной помощи Украине на 675 миллионов долларов. Об этом рассказал министр обороны США Ллойд Остин. «Байден одобрил пакет военной помощи Украине на 675 миллионов долларов», — пояснил он. Трансляция велась в аккаунте Пентагона в Twitter (заблокирован на территории РФ). Ранее Пентагон впервые передал Украине самый точный из своих артиллерийских снарядов. Им оказался Excalibur с GPS-наведением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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