Politico: США предоставят европейским союзникам гранты из-за Украины

Politico: Вашингтон предоставит союзникам в Европе гранты для покупки оружия

10 сентября 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

США предоставят истощенным союзникам в Европе гранты для покупки оружия, пишет Politico Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Восточноевропейские члены НАТО истощили военные запасы, продолжая отправлять технику на Украину, поэтому США предоставят им гранты для покупки оружия. Об этом сообщает издание Politico. «Вашингтон переходит от единовременных поставок оружия Украине к долгосрочному оснащению стран по всему восточному флангу НАТО. <…> Это должно развеять некоторые опасения, особенно в Прибалтийских странах, что они стали более уязвимыми после того, как передали так много оружия», — пишет автор статьи. В публикации говорится, что Вашингтон решил предоставить союзникам гранты для покупки военного оборудования у американских оборонных компаний. Издание отмечает, что страны Восточной Европы избавляются от запасов советской техники. Оборудование продолжают отправлять на Украину. Страны Запада увеличили поставки военной помощи на Украину после начала российской спецоперации по освобождению территорий Донбасса. Телеканал Fox News сообщал, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса новый пакет помощи на 11,7 миллиардов долларов, чтобы улучшить внутриполитический рейтинг перед президентскими выборами.

Восточноевропейские члены НАТО истощили военные запасы, продолжая отправлять технику на Украину, поэтому США предоставят им гранты для покупки оружия. Об этом сообщает издание Politico. «Вашингтон переходит от единовременных поставок оружия Украине к долгосрочному оснащению стран по всему восточному флангу НАТО. <…> Это должно развеять некоторые опасения, особенно в Прибалтийских странах, что они стали более уязвимыми после того, как передали так много оружия», — пишет автор статьи. В публикации говорится, что Вашингтон решил предоставить союзникам гранты для покупки военного оборудования у американских оборонных компаний. Издание отмечает, что страны Восточной Европы избавляются от запасов советской техники. Оборудование продолжают отправлять на Украину. Страны Запада увеличили поставки военной помощи на Украину после начала российской спецоперации по освобождению территорий Донбасса. Телеканал Fox News сообщал, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса новый пакет помощи на 11,7 миллиардов долларов, чтобы улучшить внутриполитический рейтинг перед президентскими выборами.