В США раскрыли корыстные цели Байдена в поддержке Украины

Fox News: Байден помогает Украине ради политической выгоды перед выборами

08 сентября 2022 в 01:48 Размер текста - 17 +

Джо Байден пытается поднять свой рейтинг с помощью поддержки Украины Фото: Денис Моргунов © URA.RU Президент США Джо Байден запрашивает у Конгресса новый пакет помощи Украине на 11,7 миллиардов долларов, чтобы улучшить внутриполитический рейтинг перед выборами главы государства. Об этом сообщает американский телеканал Fox News. «Республиканцы ставят под сомнение просьбу президента Байдена к Конгрессу одобрить дополнительную помощь Украине почти на 12 миллиардов долларов в этом месяце из-за опасений, что время должно быть выгодно демократам в преддверии ноябрьских промежуточных выборов», — говорится в публикации телеканала. Призыв американского лидера — поверхностный трюк на промежуточных выборах, который в результате навредит США в краткосрочной и долгосрочной перспективах, отметил член палаты представителей Энди Биггс. По мнению республиканцев, администрация Байдена продвигает этот запрос, зная, что часть представителей их партии проголосует против. Таким образом, считают они, Белый дом планирует очернить Республиканскую партию перед общественностью, уравняв ее с поддержкой спецоперации. Ранее сообщалось, что Байден собирается запросить у Конгресса 11,7 млрд долларов на поставки летального оружия Украине. Страны Запада расширили военную и финансовую помощь Киеву после начала специальной операции на Украине. В Белом доме заявили, что объем военной помощи Украине равен трем ее бюджетам. Выборы в палату представителей США запланированы на 8 ноября 2022 года.

Президент США Джо Байден запрашивает у Конгресса новый пакет помощи Украине на 11,7 миллиардов долларов, чтобы улучшить внутриполитический рейтинг перед выборами главы государства. Об этом сообщает американский телеканал Fox News. «Республиканцы ставят под сомнение просьбу президента Байдена к Конгрессу одобрить дополнительную помощь Украине почти на 12 миллиардов долларов в этом месяце из-за опасений, что время должно быть выгодно демократам в преддверии ноябрьских промежуточных выборов», — говорится в публикации телеканала. Призыв американского лидера — поверхностный трюк на промежуточных выборах, который в результате навредит США в краткосрочной и долгосрочной перспективах, отметил член палаты представителей Энди Биггс. По мнению республиканцев, администрация Байдена продвигает этот запрос, зная, что часть представителей их партии проголосует против. Таким образом, считают они, Белый дом планирует очернить Республиканскую партию перед общественностью, уравняв ее с поддержкой спецоперации. Ранее сообщалось, что Байден собирается запросить у Конгресса 11,7 млрд долларов на поставки летального оружия Украине. Страны Запада расширили военную и финансовую помощь Киеву после начала специальной операции на Украине. В Белом доме заявили, что объем военной помощи Украине равен трем ее бюджетам. Выборы в палату представителей США запланированы на 8 ноября 2022 года.