Скандальная коммунистка из Асбеста проиграла выборы

Депутат от КПРФ Крылова не прошла в новый созыв гордумы Асбеста
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Собрание группы «Нет» по поправкам в Конституцию РФ. Екатеринбург, крылова наталья
Наталья Крылова проиграла выборы депутатов Асбеста Фото:

Депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова (КПРФ) проиграла выборы в муниципалитете. В новом созыве городской думы ее не будет. Об этом URA.RU сообщил источник, подтвердила сама коммунистка.

«Выборы прошли, а я осталась. Продолжаю работать в партии», — рассказала в разговоре с URA.RU Наталья Крылова.

Коммунистка, известная благодаря многочисленным скандалам в муниципалитете, заявилась сразу на несколько муниципальных выборов. Крылова выступала со скандальными высказываниями, а также участвовала в протестных мероприятиях. В частности, она выступала на митинге против QR-кодов, имея при этом QR-код. Кроме этого, ее обвиняли в помощи антироссийским СМИ, которые очерняли производителей асбеста в городе.

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Депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова (КПРФ) проиграла выборы в муниципалитете. В новом созыве городской думы ее не будет. Об этом URA.RU сообщил источник, подтвердила сама коммунистка. «Выборы прошли, а я осталась. Продолжаю работать в партии», — рассказала в разговоре с URA.RU Наталья Крылова. Коммунистка, известная благодаря многочисленным скандалам в муниципалитете, заявилась сразу на несколько муниципальных выборов. Крылова выступала со скандальными высказываниями, а также участвовала в протестных мероприятиях. В частности, она выступала на митинге против QR-кодов, имея при этом QR-код. Кроме этого, ее обвиняли в помощи антироссийским СМИ, которые очерняли производителей асбеста в городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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