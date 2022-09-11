Скандальная коммунистка из Асбеста проиграла выборы

Депутат от КПРФ Крылова не прошла в новый созыв гордумы Асбеста

11 сентября 2022 в 23:08 Размер текста - 17 +

Наталья Крылова проиграла выборы депутатов Асбеста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова (КПРФ) проиграла выборы в муниципалитете. В новом созыве городской думы ее не будет. Об этом URA.RU сообщил источник, подтвердила сама коммунистка. «Выборы прошли, а я осталась. Продолжаю работать в партии», — рассказала в разговоре с URA.RU Наталья Крылова. Коммунистка, известная благодаря многочисленным скандалам в муниципалитете, заявилась сразу на несколько муниципальных выборов. Крылова выступала со скандальными высказываниями, а также участвовала в протестных мероприятиях. В частности, она выступала на митинге против QR-кодов, имея при этом QR-код. Кроме этого, ее обвиняли в помощи антироссийским СМИ, которые очерняли производителей асбеста в городе.

Депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова (КПРФ) проиграла выборы в муниципалитете. В новом созыве городской думы ее не будет. Об этом URA.RU сообщил источник, подтвердила сама коммунистка. «Выборы прошли, а я осталась. Продолжаю работать в партии», — рассказала в разговоре с URA.RU Наталья Крылова. Коммунистка, известная благодаря многочисленным скандалам в муниципалитете, заявилась сразу на несколько муниципальных выборов. Крылова выступала со скандальными высказываниями, а также участвовала в протестных мероприятиях. В частности, она выступала на митинге против QR-кодов, имея при этом QR-код. Кроме этого, ее обвиняли в помощи антироссийским СМИ, которые очерняли производителей асбеста в городе.