Скандальная коммунистка из Асбеста проиграла выборы

Депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова (КПРФ) проиграла выборы в муниципалитете. В новом созыве городской думы ее не будет. Об этом URA.RU сообщил источник, подтвердила сама коммунистка.
«Выборы прошли, а я осталась. Продолжаю работать в партии», — рассказала в разговоре с URA.RU Наталья Крылова.
Коммунистка, известная благодаря многочисленным скандалам в муниципалитете, заявилась сразу на несколько муниципальных выборов. Крылова выступала со скандальными высказываниями, а также участвовала в протестных мероприятиях. В частности, она выступала на митинге против QR-кодов, имея при этом QR-код. Кроме этого, ее обвиняли в помощи антироссийским СМИ, которые очерняли производителей асбеста в городе.
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