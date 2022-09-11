Скандальный директор нижневартовской УК отсудил свою зарплату у мэрии

Экс-директор УК №2 из Нижневартовска Дмитрий Дадеркин отсудил зарплату у мэрии

По мнению инсайдера агентства, речь идет о сумме около миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший директор «Управляющей компании №2» Дмитрий Дадеркин выиграл трудовой спор о взыскании заработной платы и компенсации за задержку выплат. Информация об этом появилась в картотеке на сайте городского суда.

В карточке дела появилась отметка «иск удовлетворен». Защитить права Дадеркину помогли прокуратура города и инспекция по труду, привлеченной стороной выступал Жилстройнадзор ХМАО. Решение еще не вступило в законную силу, и его могут обжаловать.

Источник агентства, близкий к нижневартовскому департаменту ЖКХ, сообщил журналисту URA.RU, что «Дадеркин сам не платил себе зарплату, а после ухода из УК №2 подал в суд на работодателя». Речь, по словам инсайдера, может идти о сумме порядка миллиона рублей. По данным из ЕГРЮЛ, Дадеркин был директором УК №2 с августа 2015 по июнь 2022 года, после чего возглавил другую городскую управляющую организацию — УК №1. Мэрия Нижневартовска, которой принадлежит УК №2, и новый директор компании Павел Калашников отказались комментировать судебный процесс и раскрывать сумму взысканий.

Ранее URA.RU писало, что в отношении руководителя крупной нижневартовской компании возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он уклонялся от уплаты налогов в размере более13 миллионов рублей в 2020 году. Собеседник агентства, воспользовавшись правом на анонимность, заявил, что речь идет о Дадеркине, который возглавлял УК №2 в то время.