Кадыров предложил радикальное решение конфликта на Украине. Видео

Кадыров заявил, что ввел бы военное положение в России
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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан, портрет
Кадыров заявил, что Россия воюет с целым блоком НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности «объявить по всей стране военное положение, будь моя воля» из-за конфликта на Украине. Об этом он написал в своем telegram-канале, подчеркнув, что это его личное мнение как гражданина, патриота и добровольца.

«Будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение», — заявил Кадыров.

В том же посте Кадыров заявил, что российская армия не отступает в ходе СВО — «это все вбросы и западные провокации». «Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы», — заявил он.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности «объявить по всей стране военное положение, будь моя воля» из-за конфликта на Украине. Об этом он написал в своем telegram-канале, подчеркнув, что это его личное мнение как гражданина, патриота и добровольца. «Будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение», — заявил Кадыров. В том же посте Кадыров заявил, что российская армия не отступает в ходе СВО — «это все вбросы и западные провокации». «Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы», — заявил он.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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