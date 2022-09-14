Кадыров предложил радикальное решение конфликта на Украине. Видео

Кадыров заявил, что ввел бы военное положение в России

14 сентября 2022 в 18:52 Размер текста - 17 +

Кадыров заявил, что Россия воюет с целым блоком НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности «объявить по всей стране военное положение, будь моя воля» из-за конфликта на Украине. Об этом он написал в своем telegram-канале, подчеркнув, что это его личное мнение как гражданина, патриота и добровольца. «Будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение», — заявил Кадыров. В том же посте Кадыров заявил, что российская армия не отступает в ходе СВО — «это все вбросы и западные провокации». «Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы», — заявил он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности «объявить по всей стране военное положение, будь моя воля» из-за конфликта на Украине. Об этом он написал в своем telegram-канале, подчеркнув, что это его личное мнение как гражданина, патриота и добровольца. «Будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение», — заявил Кадыров. В том же посте Кадыров заявил, что российская армия не отступает в ходе СВО — «это все вбросы и западные провокации». «Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы», — заявил он.