Кадыров заявил, что Россия воюет с целым блоком НАТО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о готовности «объявить по всей стране военное положение, будь моя воля» из-за конфликта на Украине. Об этом он написал в своем telegram-канале, подчеркнув, что это его личное мнение как гражданина, патриота и добровольца.
«Будь моя воля, я бы объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение, потому что сегодня мы воюем с целым блоком НАТО. Это мое личное мнение», — заявил Кадыров.
В том же посте Кадыров заявил, что российская армия не отступает в ходе СВО — «это все вбросы и западные провокации». «Россия в этой спецоперации пытается минимизировать человеческие жертвы», — заявил он.
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