В ХМАО жителей Узбекистана насильно заставляли работать на производстве

UPL 24: в Нягани освободили насильно удерживаемых граждан Узбекистана

18 сентября 2022 в 12:39 Размер текста - 17 +

В Нягани освобождены удерживаемые насильно мигранты из Узбекистана (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нягани (ХМАО) освобождены 19 граждан Узбекистана, которых насильно заставляли трудится на лесном производстве. Об этом сообщает интернет-издание «UPL 24». «В Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации в городе Нягань насильно удерживались 19 граждан Узбекистана. Они находились в лесу и стали жертвами принудительного труда на лесном производстве», — сообщает издание. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО. Там обещали уточнить информацию и сообщить позднее. Ранее URA.RU рассказало, что в июне глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко провел встречу с советником премьер-министра Узбекистана Михриддином Хайриддиновым. На встрече поднимались вопросы о трудовой миграции.

В Нягани (ХМАО) освобождены 19 граждан Узбекистана, которых насильно заставляли трудится на лесном производстве. Об этом сообщает интернет-издание «UPL 24». «В Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации в городе Нягань насильно удерживались 19 граждан Узбекистана. Они находились в лесу и стали жертвами принудительного труда на лесном производстве», — сообщает издание. Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО. Там обещали уточнить информацию и сообщить позднее. Ранее URA.RU рассказало, что в июне глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко провел встречу с советником премьер-министра Узбекистана Михриддином Хайриддиновым. На встрече поднимались вопросы о трудовой миграции.