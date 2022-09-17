В ХМАО жителей Узбекистана насильно заставляли работать на производстве

В Нягани (ХМАО) освобождены 19 граждан Узбекистана, которых насильно заставляли трудится на лесном производстве. Об этом сообщает интернет-издание «UPL 24».
«В Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации в городе Нягань насильно удерживались 19 граждан Узбекистана. Они находились в лесу и стали жертвами принудительного труда на лесном производстве», — сообщает издание.
Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу УМВД по ХМАО. Там обещали уточнить информацию и сообщить позднее.
Ранее URA.RU рассказало, что в июне глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко провел встречу с советником премьер-министра Узбекистана Михриддином Хайриддиновым. На встрече поднимались вопросы о трудовой миграции.
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