Мэр из ХМАО поговорил о мигрантах с эмиссаром властей Узбекистана

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко обсудил миграционную ситуацию с представителем правительства Узбекистана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко провел встречу с советником премьер-министра Узбекистана Михриддином Хайриддиновым, где поднимались вопросы о трудовой миграции. Об этом сообщается в паблике городской администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«Стороны обсудили вопросы занятости трудовых мигрантов и их социальной адаптации. В частности, речь шла о работе агентства по внешней трудовой миграции, созданного в текущем году в Нижневартовске по инициативе узбекской стороны. Также были затронуты вопросы развития торгово-экономических отношений между Нижневартовском и Узбекистаном в части туристического, экономического, образовательного и других направлений», — указано в сообщении мэрии.

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