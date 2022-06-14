14 июня 2022

Мэр из ХМАО поговорил о мигрантах с эмиссаром властей Узбекистана

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Предварительные бои первого дня AIBA WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS 2019. Екатеринбург, флаг узбекистана, узбеки, болельщики сборной узбекистана
Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко обсудил миграционную ситуацию с представителем правительства Узбекистана Фото:

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко провел встречу с советником премьер-министра Узбекистана Михриддином Хайриддиновым, где поднимались вопросы о трудовой миграции. Об этом сообщается в паблике городской администрации в социальной сети «ВКонтакте».

«Стороны обсудили вопросы занятости трудовых мигрантов и их социальной адаптации. В частности, речь шла о работе агентства по внешней трудовой миграции, созданного в текущем году в Нижневартовске по инициативе узбекской стороны. Также были затронуты вопросы развития торгово-экономических отношений между Нижневартовском и Узбекистаном в части туристического, экономического, образовательного и других направлений», — указано в сообщении мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завершился международный IT-форум с участием стран ШОС и БРИКС. В онлайн- и офлайн-формате в его рамках работали представители 45 государств.

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Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко провел встречу с советником премьер-министра Узбекистана Михриддином Хайриддиновым, где поднимались вопросы о трудовой миграции. Об этом сообщается в паблике городской администрации в социальной сети «ВКонтакте». «Стороны обсудили вопросы занятости трудовых мигрантов и их социальной адаптации. В частности, речь шла о работе агентства по внешней трудовой миграции, созданного в текущем году в Нижневартовске по инициативе узбекской стороны. Также были затронуты вопросы развития торгово-экономических отношений между Нижневартовском и Узбекистаном в части туристического, экономического, образовательного и других направлений», — указано в сообщении мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО завершился международный IT-форум с участием стран ШОС и БРИКС. В онлайн- и офлайн-формате в его рамках работали представители 45 государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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