Глава Екатеринбурга добивает ключевой проект экс-мэра, ослабляя районы

21 сентября 2022 в 21:00 Размер текста - 17 +

По мнению Алексея Орлова, централизованная схема работы более эффективна Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вместе с контролем над нестационарной торговлей мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, скорее всего, лишит глав районов полномочий по дорожным ремонтам, окончательно добив, таким образом, задумку своего предшественника Александра Высокинского (ныне сенатора). Как рассказал URA.RU источник в муниципальной власти, все решится на следующей неделе, когда стартуют согласительные комиссии по формированию бюджета на 2023 год. «Идея в том, чтобы все ремонты проводились через единого заказчика — МКУ „Городское благоустройство“. Это будет первой задачей для нового руководителя (в сентябре МКУ возглавил Евгений Поляков, неформальный советник Орлова по уборке города — прим. URA.RU)», — поделился собеседник агентства. Сейчас действует четкое разделение: крупными ремонтами ведает мэрия (в лице МКУ), мелкими — районы (в лице ДЭУ, которые также занимаются уборкой города). Еще в начале 2022 года URA.RU рассказывало, что Орлову не нравилось, как делают «ямочные» ремонты на местах. Он поручил поменять технологию, перейти на фрезерование. И в последнее время серьезных замечаний префектам не высказывал, говорят участники совещаний. Статья по теме Глава Екатеринбурга рушит задумку экс-мэра: пострадают 8 человек По мнению глав районов, инициатива Орлова несет угрозу. «С одной стороны, у глав районов забот и без того хватает. И будет одной проблемой меньше. Но с другой — если забрать ремонты у ДЭУ, будет как в Уфе, где после такой же реформы городская администрация следила только за центром, позабыв про окраины», — поделился опасениями источник в мэрии, по долгу службы регулярно контактирующий с префектами. Высокинский, придя к власти в 2018 году, наоборот, усиливал районы. «Надо четко понимать, что, если человек называется главой, у него должны быть полномочия, источники финансирования», — объяснял градоначальник. Сначала у глав районов появились специальные фонды в десять миллионов рублей — на решение «точечных проблем» екатеринбуржцев. Потом к их текущим полномочиям добавили еще два десятка. Узнать у Высокинского, почему, по его мнению, задумка провалилась, не удалось: он объяснил URA.RU, что не может комментировать действия Орлова и его команды из соображений этики. Уличная торговля и ремонты дорог — не единственное, чего в ближайшее время могут лишиться районы. Ранее Орлов неоднократно озвучивал, что необходимо перевести в подчинение мэрии службы квартальных, чья работа — следить за чистотой и порядком на улицах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вместе с контролем над нестационарной торговлей мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, скорее всего, лишит глав районов полномочий по дорожным ремонтам, окончательно добив, таким образом, задумку своего предшественника Александра Высокинского (ныне сенатора). Как рассказал URA.RU источник в муниципальной власти, все решится на следующей неделе, когда стартуют согласительные комиссии по формированию бюджета на 2023 год. «Идея в том, чтобы все ремонты проводились через единого заказчика — МКУ „Городское благоустройство“. Это будет первой задачей для нового руководителя (в сентябре МКУ возглавил Евгений Поляков, неформальный советник Орлова по уборке города — прим. URA.RU)», — поделился собеседник агентства. Сейчас действует четкое разделение: крупными ремонтами ведает мэрия (в лице МКУ), мелкими — районы (в лице ДЭУ, которые также занимаются уборкой города). Еще в начале 2022 года URA.RU рассказывало, что Орлову не нравилось, как делают «ямочные» ремонты на местах. Он поручил поменять технологию, перейти на фрезерование. И в последнее время серьезных замечаний префектам не высказывал, говорят участники совещаний. По мнению глав районов, инициатива Орлова несет угрозу. «С одной стороны, у глав районов забот и без того хватает. И будет одной проблемой меньше. Но с другой — если забрать ремонты у ДЭУ, будет как в Уфе, где после такой же реформы городская администрация следила только за центром, позабыв про окраины», — поделился опасениями источник в мэрии, по долгу службы регулярно контактирующий с префектами. Высокинский, придя к власти в 2018 году, наоборот, усиливал районы. «Надо четко понимать, что, если человек называется главой, у него должны быть полномочия, источники финансирования», — объяснял градоначальник. Сначала у глав районов появились специальные фонды в десять миллионов рублей — на решение «точечных проблем» екатеринбуржцев. Потом к их текущим полномочиям добавили еще два десятка. Узнать у Высокинского, почему, по его мнению, задумка провалилась, не удалось: он объяснил URA.RU, что не может комментировать действия Орлова и его команды из соображений этики. Уличная торговля и ремонты дорог — не единственное, чего в ближайшее время могут лишиться районы. Ранее Орлов неоднократно озвучивал, что необходимо перевести в подчинение мэрии службы квартальных, чья работа — следить за чистотой и порядком на улицах.