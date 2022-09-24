Жители Макеевки, над которой взяли шефство свердловчане, устроили флешмоб в честь воссоединения с РФ. Видео

25 сентября 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

В Макеевке спели песню Олега Газманова «Вперед, Россия», поддержав воссоединение Донбасса с Россией Фото: Анна Майорова © URA.RU Молодежные активисты и сотрудники администрации Макеевки (Донецкая народная республика) провели флешмоб в поддержку воссоединения Донбасса с Россией. Все вместе они спели песню Олега Газманова «Вперед, Россия». Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. Жители Макеевки провели флешмоб возле городской администрации. Они выстроились в несколько рядов и спели песню Олега Газманова «Вперед, Россия». «Так было в России с далеких времен. Чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, Становится Родина, как монолит», — спели молодежные активисты и сотрудники мэрии. Флешмоб прошел в поддержку воссоединения Донбасса с Россией. В Донбассе, Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к РФ. Одна из участниц референдума рассказывала, что участвует в голосовании, потому что хочет жить как россияне. Ранее URA.RU писало, что Свердловская область взяла шефство над Макеевкой. А 2 августа Куйвашев встречался с главой ДНР Денисом Пушилиным. Из региона в Макеевку периодически отправляют гуманитарную помощь. В частности, две машины с грузом прибыли туда накануне. Свердловчане отправили в Макеевку евроконтейнеры для сбора твердых бытовых отходов, а также планшеты для сферы образования, арочные металлодетекторы для школ, мебель и канцелярские принадлежности.

Молодежные активисты и сотрудники администрации Макеевки (Донецкая народная республика) провели флешмоб в поддержку воссоединения Донбасса с Россией. Все вместе они спели песню Олега Газманова «Вперед, Россия». Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. Жители Макеевки провели флешмоб возле городской администрации. Они выстроились в несколько рядов и спели песню Олега Газманова «Вперед, Россия». «Так было в России с далеких времен. Чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, Становится Родина, как монолит», — спели молодежные активисты и сотрудники мэрии. Флешмоб прошел в поддержку воссоединения Донбасса с Россией. В Донбассе, Запорожье и Херсонской области с 23 по 27 сентября проходят референдумы о присоединении к РФ. Одна из участниц референдума рассказывала, что участвует в голосовании, потому что хочет жить как россияне. Ранее URA.RU писало, что Свердловская область взяла шефство над Макеевкой. А 2 августа Куйвашев встречался с главой ДНР Денисом Пушилиным. Из региона в Макеевку периодически отправляют гуманитарную помощь. В частности, две машины с грузом прибыли туда накануне. Свердловчане отправили в Макеевку евроконтейнеры для сбора твердых бытовых отходов, а также планшеты для сферы образования, арочные металлодетекторы для школ, мебель и канцелярские принадлежности.