При взрыве автомобиля в Мелитополе погиб украинский диверсант

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Мариуполь. Украина, пожарище, последствия, мариуполь, автомобиль, обстрел, сгоревший, разрушения от взрыва, гуманитарная катастрофа
Авто разорвало на две части (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Мелитополе (Запорожская область) при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города.

По предварительной информации, мужчина готовил теракт. Однако диверсант погиб сам из-за неосторожного обращения со взрывным устройством.

Ранее о взрыве машины сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Сила взрыва была столь велика, что автомобиль разорвало на две части.

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В Мелитополе (Запорожская область) при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города. По предварительной информации, мужчина готовил теракт. Однако диверсант погиб сам из-за неосторожного обращения со взрывным устройством. Ранее о взрыве машины сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Сила взрыва была столь велика, что автомобиль разорвало на две части.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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