При взрыве автомобиля в Мелитополе погиб украинский диверсант

Авто разорвало на две части (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Мелитополе (Запорожская область) при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города.
По предварительной информации, мужчина готовил теракт. Однако диверсант погиб сам из-за неосторожного обращения со взрывным устройством.
Ранее о взрыве машины сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Сила взрыва была столь велика, что автомобиль разорвало на две части.
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