При взрыве автомобиля в Мелитополе погиб украинский диверсант 25 сентября 2022 в 21:40 Размер текста - 17 + Авто разорвало на две части (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мелитополе (Запорожская область) при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города. По предварительной информации, мужчина готовил теракт. Однако диверсант погиб сам из-за неосторожного обращения со взрывным устройством. Ранее о взрыве машины сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Сила взрыва была столь велика, что автомобиль разорвало на две части. В Мелитополе (Запорожская область) при взрыве автомобиля погиб украинский диверсант. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации города. По предварительной информации, мужчина готовил теракт. Однако диверсант погиб сам из-за неосторожного обращения со взрывным устройством. Ранее о взрыве машины сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Сила взрыва была столь велика, что автомобиль разорвало на две части. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям