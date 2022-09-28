К мобилизованным свердловчанам пустят жен. Видео

29 сентября 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Мобилизованных пышминцев провожали больше двух часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жительницы Верхней Пышмы и Среднеуральска, которые утром 29 сентября прощались с мобилизованными мужьями и родственниками, смогут приехать к ним вечером в 32-й военный городок в Екатеринбурге. Об этом им сказал военком Юрий Саитов, передает корреспондент URA.RU. «Вы сегодня сможете приехать к ним вечером. 32 военный городок, Симферопольская, 1», — заверил женщин полковник возле автобуса с бойцами. Сегодня из Верхней Пышмы отправились две большие группы, порядка 100 человек (в это число вошли мужчины из соседнего Среднеуральска). Их провожали аплодисментами. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Первые два состава мобилизованных отправились из Верхней Пышмы 25 и 26 сентября. В военный городок 29 сентября отправились 100 бойцов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительницы Верхней Пышмы и Среднеуральска, которые утром 29 сентября прощались с мобилизованными мужьями и родственниками, смогут приехать к ним вечером в 32-й военный городок в Екатеринбурге. Об этом им сказал военком Юрий Саитов, передает корреспондент URA.RU. «Вы сегодня сможете приехать к ним вечером. 32 военный городок, Симферопольская, 1», — заверил женщин полковник возле автобуса с бойцами. Сегодня из Верхней Пышмы отправились две большие группы, порядка 100 человек (в это число вошли мужчины из соседнего Среднеуральска). Их провожали аплодисментами. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Первые два состава мобилизованных отправились из Верхней Пышмы 25 и 26 сентября.