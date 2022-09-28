28 сентября 2022

К мобилизованным свердловчанам пустят жен. Видео

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Отправление мобилизованных свердловчан из ДК Металлург. Свердловская область, Верхняя Пышма, объятия, отправка в армию, проводы в армию, мобилизация, мобилизованные
Мобилизованных пышминцев провожали больше двух часов Фото:
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Мобилизация в России

Жительницы Верхней Пышмы и Среднеуральска, которые утром 29 сентября прощались с мобилизованными мужьями и родственниками, смогут приехать к ним вечером в 32-й военный городок в Екатеринбурге. Об этом им сказал военком Юрий Саитов, передает корреспондент URA.RU.

«Вы сегодня сможете приехать к ним вечером. 32 военный городок, Симферопольская, 1», — заверил женщин полковник возле автобуса с бойцами. Сегодня из Верхней Пышмы отправились две большие группы, порядка 100 человек (в это число вошли мужчины из соседнего Среднеуральска). Их провожали аплодисментами.

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Первые два состава мобилизованных отправились из Верхней Пышмы 25 и 26 сентября.

Отправление мобилизованных свердловчан из ДК Металлург. Свердловская область, Верхняя Пышма
В военный городок 29 сентября отправились 100 бойцов
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Жительницы Верхней Пышмы и Среднеуральска, которые утром 29 сентября прощались с мобилизованными мужьями и родственниками, смогут приехать к ним вечером в 32-й военный городок в Екатеринбурге. Об этом им сказал военком Юрий Саитов, передает корреспондент URA.RU. «Вы сегодня сможете приехать к ним вечером. 32 военный городок, Симферопольская, 1», — заверил женщин полковник возле автобуса с бойцами. Сегодня из Верхней Пышмы отправились две большие группы, порядка 100 человек (в это число вошли мужчины из соседнего Среднеуральска). Их провожали аплодисментами. 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи). Первые два состава мобилизованных отправились из Верхней Пышмы 25 и 26 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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