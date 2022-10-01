Спасатели локализовали пожар площадью 450 квадратных метров в промзоне Екатеринбурга. Фото

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Тушение пожара на улице Зои Космодемьянской. Курган, мчс, пожар, тушение огня, пожар в доме, тушение пожара
На улице Бахчиванджи в Кольцово горел склад с химикатами Фото:

Крупный пожар, который вспыхнул в промышленной зоне на улице Бахчиванджи под Екатеринбургом, локализован. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в официальном telegram-канале.

«В 19:53 пожар на промплощадке локализован на площади 450 квадратных метра. В тушении задействованы 42 человека личного состава, 15 единиц спецтехники. Пострадавших нет. В 20:36 открытое горение ликвидировано. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — отметили в ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 18:25. Изначально была информация о том, что в ангаре находятся кислородные баллоны, а также баллоны с пропаном и ацетиленом. Позднее стало известно, что внутри находилась лакокрасочная продукция и бытовая химия. URA.RU вело онлайн-трансляцию с пожара.

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Крупный пожар, который вспыхнул в промышленной зоне на улице Бахчиванджи под Екатеринбургом, локализован. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в официальном telegram-канале. «В 19:53 пожар на промплощадке локализован на площади 450 квадратных метра. В тушении задействованы 42 человека личного состава, 15 единиц спецтехники. Пострадавших нет. В 20:36 открытое горение ликвидировано. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — отметили в ведомстве. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 18:25. Изначально была информация о том, что в ангаре находятся кислородные баллоны, а также баллоны с пропаном и ацетиленом. Позднее стало известно, что внутри находилась лакокрасочная продукция и бытовая химия. URA.RU вело онлайн-трансляцию с пожара.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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