Крупный пожар, который вспыхнул в промышленной зоне на улице Бахчиванджи под Екатеринбургом, локализован. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в официальном telegram-канале.
«В 19:53 пожар на промплощадке локализован на площади 450 квадратных метра. В тушении задействованы 42 человека личного состава, 15 единиц спецтехники. Пострадавших нет. В 20:36 открытое горение ликвидировано. Пожарные проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — отметили в ведомстве.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 18:25. Изначально была информация о том, что в ангаре находятся кислородные баллоны, а также баллоны с пропаном и ацетиленом. Позднее стало известно, что внутри находилась лакокрасочная продукция и бытовая химия. URA.RU вело онлайн-трансляцию с пожара.
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