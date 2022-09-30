Источник: на горящем складе с химикатами в Екатеринбурге есть угроза взрыва. Фото

01 октября 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге загорелся склад с химикатами (фото из архива) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Екатеринбурге в промышленной зоне на улице Бахчиванджи загорелся склад с химикатами, кислородными баллонами и ангар. По информации источника URA.RU, существует угроза взрыва. «В 18:25 поступило сообщение о пожаре по улице Бахчиванджи, промышленная зона. По прибытию пожарных обнаружено, что на площади 300 квадратных метров горят склад с химикатами и ангар. В тушении пожара участвуют 40 человек личного состава и 14 единиц техники. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара», — сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в telegram-канале. По информации источника URA.RU, площадь пожара больше — 450 квадратных метра. В горящем ангаре находятся кислородные баллоны с пропаном и ацетиленом, их точное количество неизвестно. Задача пожарных — не допустить взрыва. Очевидцы добавляют, что пожар вспыхнул на территории Уральского завода гражданской авиации. По словам очевидцев, горит склад Уральского завода гражданской авиации на Бахчиванджи Фото: telegram-канал «Инцидент. Екатеринбург»

В Екатеринбурге в промышленной зоне на улице Бахчиванджи загорелся склад с химикатами, кислородными баллонами и ангар. По информации источника URA.RU, существует угроза взрыва. «В 18:25 поступило сообщение о пожаре по улице Бахчиванджи, промышленная зона. По прибытию пожарных обнаружено, что на площади 300 квадратных метров горят склад с химикатами и ангар. В тушении пожара участвуют 40 человек личного состава и 14 единиц техники. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей локализации пожара», — сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в telegram-канале. По информации источника URA.RU, площадь пожара больше — 450 квадратных метра. В горящем ангаре находятся кислородные баллоны с пропаном и ацетиленом, их точное количество неизвестно. Задача пожарных — не допустить взрыва. Очевидцы добавляют, что пожар вспыхнул на территории Уральского завода гражданской авиации.