В Москве горит эконом-хостел, 300 человек эвакуированы 01 октября 2022 в 22:20 Размер текста - 17 + В ГУ МЧС сообщили, что пострадавших нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Москве на Ярославской улице горит эконом-хостел сети «Альфа Агрегатор». Об этом сообщают экстренные службы. «Более 300 человек эвакуированы до приезда спасателей из хостела на северо-востоке Москвы», — сообщили экстренные службы ТАСС. В экстренных службах добавили, что на данный момент открытое горение ликвидировано. Отмечается, что для ликвидации пожара было привлечено 17 единиц техники и более 60 человек. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что пострадавших в результате пожара в хостеле нет. Хостел располагается в районе ВДНХ. Минимальная цена за проживание в нем составляет 190 рублей в сутки. В Москве на Ярославской улице горит эконом-хостел сети «Альфа Агрегатор». Об этом сообщают экстренные службы. «Более 300 человек эвакуированы до приезда спасателей из хостела на северо-востоке Москвы», — сообщили экстренные службы ТАСС. В экстренных службах добавили, что на данный момент открытое горение ликвидировано. Отмечается, что для ликвидации пожара было привлечено 17 единиц техники и более 60 человек. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что пострадавших в результате пожара в хостеле нет. Хостел располагается в районе ВДНХ. Минимальная цена за проживание в нем составляет 190 рублей в сутки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям