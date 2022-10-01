В Москве горит эконом-хостел, 300 человек эвакуированы

В ГУ МЧС сообщили, что пострадавших нет
В Москве на Ярославской улице горит эконом-хостел сети «Альфа Агрегатор». Об этом сообщают экстренные службы.
«Более 300 человек эвакуированы до приезда спасателей из хостела на северо-востоке Москвы», — сообщили экстренные службы ТАСС. В экстренных службах добавили, что на данный момент открытое горение ликвидировано.
Отмечается, что для ликвидации пожара было привлечено 17 единиц техники и более 60 человек. В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что пострадавших в результате пожара в хостеле нет.
Хостел располагается в районе ВДНХ. Минимальная цена за проживание в нем составляет 190 рублей в сутки.
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