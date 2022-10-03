В Пермском крае власти объявили конкурс на уборку кладбищ

На работы по уборке снега с территории кладбищ планируют потратить 2,6 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства города Березники» объявило конкурс на оказание услуг по уборке от снега и наледи территорий местных кладбищ. Начальная цена контракта — более 2,6 миллиона рублей. Условия аукциона и техническое задание к госзакупке опубликованы в сервисе СБИС.

«Места оказания услуг — Пермский край, территории кладбищ г. Березники, г. Усолье, п. Орел, п. Железнодорожный, с. Романово. Механизированная уборка дорог: в первую очередь выполнять уборку дорог в тех местах, в которых планируются захоронения. Производство работ осуществлять с 8:00 до 17:00. Очистка территории при снегопадах значительной интенсивности должна осуществляться непрерывно», — говорится в техзадании к госзакупке.

Уточняется, что работы по уборке территории заказчик принимает при условиях чистки дорог и проездов на полную ширину в установленные сроки. При этом на надгробиях не должно быть следов повреждений от техники, а на качество уборки не должно поступать жалоб от сотрудников и посетителей кладбищ. Начальная цена контракта — более 2,6 миллиона рублей, проведение конкурса запланировано на 11 октября.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Гайнском муниципальном районе Пермского края администрация в полном составе отправится на кладбище для проведения субботника. О помощи в уборке чиновники попросили и местных жителей.