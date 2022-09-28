В Пермском крае администрация в полном составе отправится на кладбище

29 сентября 2022 в 10:39 Размер текста - 17 +

Работники администрации Гайнского округа приберут местное кладбище Фото: Сергей Венявский © URA.RU В Гайнском муниципальном округе (Пермский край) администрация в полном составе отправится на кладбище для проведения субботника. По словам главы округа Елизаветы Шалгинских, он состоится в четверг, 29 сентября. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» чиновница также пригласила на уборку кладбища местных жителей. «В понедельник была на кладбище п. Гайны с целью организации субботника, который состоится 29 сентября. Картина неприглядная. Люди десятилетиями организовывали кучи рядом с могилами. Однако нет ничего невозможного, поэтому предлагаю всем жителям поселков Гайны и Гайны-1 прийти на субботник. Убедительная просьба: отложить все свои дела. Все сотрудники администрации придут, но нас всего чуть более 30 человек. Надеюсь, неравнодушных будет больше и нас будет как минимум 300 человек», — написала Шалгинских. URA.RU рассказывало, в Прикамье жители неоднократно обращали внимание властей на ненадлежащее содержание кладбищ. Так, в течение года жалобы на портал «Управляем вместе» поступали от жителей Перми, Соликамска, Губахи, Александровска, Лысьвы, Березников, Нытвы, Краснокамска. В Кудымкаре в ситуацию с беспорядком на кладбище пришлось вмешаться прокуратуре. После проверки надзорного органа местным чиновникам было выдано предписание устранить выявленные нарушения. Елизавета Шалгинских написала, что жители Гайн годами выбрасывали мусор на местном кладбище Фото: страница Елизаветы Шалгинских, «ВКонтакте»

В Гайнском муниципальном округе (Пермский край) администрация в полном составе отправится на кладбище для проведения субботника. По словам главы округа Елизаветы Шалгинских, он состоится в четверг, 29 сентября. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» чиновница также пригласила на уборку кладбища местных жителей. «В понедельник была на кладбище п. Гайны с целью организации субботника, который состоится 29 сентября. Картина неприглядная. Люди десятилетиями организовывали кучи рядом с могилами. Однако нет ничего невозможного, поэтому предлагаю всем жителям поселков Гайны и Гайны-1 прийти на субботник. Убедительная просьба: отложить все свои дела. Все сотрудники администрации придут, но нас всего чуть более 30 человек. Надеюсь, неравнодушных будет больше и нас будет как минимум 300 человек», — написала Шалгинских. URA.RU рассказывало, в Прикамье жители неоднократно обращали внимание властей на ненадлежащее содержание кладбищ. Так, в течение года жалобы на портал «Управляем вместе» поступали от жителей Перми, Соликамска, Губахи, Александровска, Лысьвы, Березников, Нытвы, Краснокамска. В Кудымкаре в ситуацию с беспорядком на кладбище пришлось вмешаться прокуратуре. После проверки надзорного органа местным чиновникам было выдано предписание устранить выявленные нарушения.