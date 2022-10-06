В Екатеринбурге пьяный водитель покалечил в ДТП ребенка, а потом уснул

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Виновник аварии после столкновения уснул в машине Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Волгоградская и Амундсена водитель автомобиля BMW на большой скорости влетел в столб, после чего его отбросило на припаркованную машину, в которой сидел ребенок. Мужчина за рулем BMW был пьян, сообщили URA.RU очевидцы.

«Водитель BMW на большой скорости проезжал через перекресток в сторону улицы Московской, не справился с управлением и врезался в столб. После этого машину занесло на заправку, где она врезалась в Hyundai Accent. Там на переднем сиденье находился девятилетний мальчик, был пристегнут ремнем безопасности. Он ударился головой об стойку, с подозрением на сотрясение головного мозга его госпитализировали», — рассказали очевидцы.

Водитель BMW после столкновения уснул, затем у него началась рвота — он был пьян. Его также забрали в больницу, вместе с водителем туда проследовал инспектор ГИБДД.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Волгоградская и Амундсена водитель автомобиля BMW на большой скорости влетел в столб, после чего его отбросило на припаркованную машину, в которой сидел ребенок. Мужчина за рулем BMW был пьян, сообщили URA.RU очевидцы. «Водитель BMW на большой скорости проезжал через перекресток в сторону улицы Московской, не справился с управлением и врезался в столб. После этого машину занесло на заправку, где она врезалась в Hyundai Accent. Там на переднем сиденье находился девятилетний мальчик, был пристегнут ремнем безопасности. Он ударился головой об стойку, с подозрением на сотрясение головного мозга его госпитализировали», — рассказали очевидцы. Водитель BMW после столкновения уснул, затем у него началась рвота — он был пьян. Его также забрали в больницу, вместе с водителем туда проследовал инспектор ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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