Российские компании стали отказываться от новогодних корпоративов

10 октября 2022 в 06:30 Размер текста - 17 +

70% российских компаний отменяют проведение новогодних корпоративов, заявил Андрей Зинковецкий Фото: Денис Моргунов © URA.RU Около 70% российских компаний решили отказаться от проведения новогодних корпоративов из-за «несвоевременности». Об этом заявил гендиректор компании «Аэроклуб Тур», занимающейся организацией корпоративов, Андрей Зинковецкий. По словам Андрея Зинковецкого, 70% компаний, планировавших провести новогодние корпоративы в этом году, отменили их из-за «несвоевременности развлекательных мероприятий», передает « Коммерсант ». К началу октября обычно оказываются забронированы почти все площадки для проведения корпоративов, однако в этом году — лишь 40%, отметил он. Эксперт считает, что популярные площадки для проведения мероприятий к Новому году будут вынуждены снизить цены. По словам директора по гостиничному консалтингу NF Group Наталии Розенблюм, из-за неопределенности обстановки, компании стремятся сократить расходы. В России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина проходит частичная мобилизация. Для поддержки армии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял об отмене мероприятий на Новый год в Северной столице. Кроме того, в Тобольске (Тюменская область) не будет праздничного салюта. В Кургане откажутся от иллюминаций и новогодних украшений. Однако в Минобороны РФ попросили регионы не отменять новогодние мероприятия.

Около 70% российских компаний решили отказаться от проведения новогодних корпоративов из-за «несвоевременности». Об этом заявил гендиректор компании «Аэроклуб Тур», занимающейся организацией корпоративов, Андрей Зинковецкий. По словам Андрея Зинковецкого, 70% компаний, планировавших провести новогодние корпоративы в этом году, отменили их из-за «несвоевременности развлекательных мероприятий», передает «Коммерсант». К началу октября обычно оказываются забронированы почти все площадки для проведения корпоративов, однако в этом году — лишь 40%, отметил он. Эксперт считает, что популярные площадки для проведения мероприятий к Новому году будут вынуждены снизить цены. По словам директора по гостиничному консалтингу NF Group Наталии Розенблюм, из-за неопределенности обстановки, компании стремятся сократить расходы. В России с 21 сентября по указу президента Владимира Путина проходит частичная мобилизация. Для поддержки армии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявлял об отмене мероприятий на Новый год в Северной столице. Кроме того, в Тобольске (Тюменская область) не будет праздничного салюта. В Кургане откажутся от иллюминаций и новогодних украшений. Однако в Минобороны РФ попросили регионы не отменять новогодние мероприятия.