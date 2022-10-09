Пермские районы получат по 700 тысяч рублей на празднование юбилеев

10 октября 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Две пермских территории получат по 700 тысяч рублей в следующем году на проведение праздников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Перми планирует выделить по 700 тысяч рублей трем районам города. Эти деньги предназначены на проведение юбилеев, говорится в проекте постановления, размещенном на сайте мэрии. «Администрация города Перми постановляет утвердить прилагаемые расчетные показатели по организации и проведению мероприятий, посвященных юбилейным датам со дня основания районов города Перми, на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов», — сказано в документе. Так в 2023 году по 700 тысяч рублей получат Мотовилихинский район, которому исполнится 85 лет и поселок Новые Ляды на свое 70-летие. В 2024 году праздников не планируется. А в 2025 году 700 тысяч направят в Орджоникидзевский район, который также будет отмечать 85-летие. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не был получен.

Администрация Перми планирует выделить по 700 тысяч рублей трем районам города. Эти деньги предназначены на проведение юбилеев, говорится в проекте постановления, размещенном на сайте мэрии. «Администрация города Перми постановляет утвердить прилагаемые расчетные показатели по организации и проведению мероприятий, посвященных юбилейным датам со дня основания районов города Перми, на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов», — сказано в документе. Так в 2023 году по 700 тысяч рублей получат Мотовилихинский район, которому исполнится 85 лет и поселок Новые Ляды на свое 70-летие. В 2024 году праздников не планируется. А в 2025 году 700 тысяч направят в Орджоникидзевский район, который также будет отмечать 85-летие. URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии. На момент публикации ответ не был получен.