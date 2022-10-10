Пермские приставы закрыли опасную автомойку

Автомойка загрязняла воду в местной речке Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В городе Чайковском (Пермский край) приставы запретили деятельность автомойки, которая загрязняла воду в реке Мутнушке. Это показала проверка, проведенная сотрудниками краевой госинспекции по экологии и природопользованию. Проверяющие выяснили, что местный предприниматель организовал бизнес с нарушением закона об охране окружающей среды.

«Согласно действующему законодательству, водоохранные зоны создаются в целях предотвращения загрязнения водных объектов, а также сохранения водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. Любая хозяйственная деятельность, которая оказывает какое-либо негативное воздействие на природную среду, недопустима и подлежит прекращению», — сообщается на сайте УФССП по Пермскому краю.

Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства. Однако он скрывался от приставов, игнорировал уведомления о явке на прием и добровольно не исполнял решение суда. В результате предпринимателя наказали административными штрафами. После этого мужчина закрыл автомойку, пояснив, что вести бизнес больше не будет в связи с отъездом на вахту.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми должник пытался перехитрить приставов, представившись своим братом. За это суд назначил мужчине наказание в виде 40 часов обязательных работ.