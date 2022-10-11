В Минобороны подтвердили продолжение частичной мобилизации

11 октября 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Частичная мобилизация в России продолжается Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России На данный момент в России продолжаются мобилизационные мероприятия, однако их нельзя делить на волны, как заявили несколько глав субъектов РФ. Об этом сообщает источник в Минобороны РФ. «Это все та же частичная мобилизация, указ о которой президент России подписал 21 сентября. Ее количественные показатели не поменялись. Поскольку большую часть из них уже мобилизовали, произошло уточнение количества призываемых в регионах, в первую очередь по параметрам военно-учетных специальностей. В связи с этим проводится корректировка и перераспределение параметров заданий между регионами», — сообщил источник telegram-каналу «Война с фейками». Отмечается, что в некоторых регионах, в связи с достаточным набором мобилизованных, мобилизационные мероприятия приостанавливаются, чтобы не перегружать военкоматы. После того как призванные отправляются в учебные центры, мобилизационная кампания возобновляется. Поэтому называть этот процесс второй волной мобилизации ошибочно. Также в регионы направлены обновленные уточнения по категориям гражданам, которым гарантируется отсрочка от мобилизации. Часть ошибочно призванных по мобилизации уже отправлены домой, вместо них будут призываться исключительно те, кто подпадает под критерии частичной мобилизации. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан. Ранее власти Курской и Ростовской областей объявили о втором этапе мобилизации.

На данный момент в России продолжаются мобилизационные мероприятия, однако их нельзя делить на волны, как заявили несколько глав субъектов РФ. Об этом сообщает источник в Минобороны РФ. «Это все та же частичная мобилизация, указ о которой президент России подписал 21 сентября. Ее количественные показатели не поменялись. Поскольку большую часть из них уже мобилизовали, произошло уточнение количества призываемых в регионах, в первую очередь по параметрам военно-учетных специальностей. В связи с этим проводится корректировка и перераспределение параметров заданий между регионами», — сообщил источник telegram-каналу «Война с фейками». Отмечается, что в некоторых регионах, в связи с достаточным набором мобилизованных, мобилизационные мероприятия приостанавливаются, чтобы не перегружать военкоматы. После того как призванные отправляются в учебные центры, мобилизационная кампания возобновляется. Поэтому называть этот процесс второй волной мобилизации ошибочно. Также в регионы направлены обновленные уточнения по категориям гражданам, которым гарантируется отсрочка от мобилизации. Часть ошибочно призванных по мобилизации уже отправлены домой, вместо них будут призываться исключительно те, кто подпадает под критерии частичной мобилизации. С 21 сентября в России введена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, всего планируется мобилизовать порядка 300 тысяч граждан. Ранее власти Курской и Ростовской областей объявили о втором этапе мобилизации.