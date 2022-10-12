Умер депутат Госдумы

На 47-м году жизни скончался депутат Госдумы Николай Петрунин
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Государственная Дума РФ. Москва, госдума, государственная дума
Депутат Николай Петрунин ушел из жизни после тяжелой болезни Фото:

После тяжелой болезни скончался депутат Государственной Думы Николай Петрунин. Ему было 46 лет. Об этом сообщили на официальном сайте Госдумы.

«Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Юрьевича. Светлая память», — сказал о коллеге председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Николай Петрунин представлял Тульскую область в Государственной Думе с 2016 года. Он был первым заместителем председателя комитета по энергетике. В Госдуму избрался в сентябре 2021 году от «Единой России». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. У Петрунина остались жена и трое детей.

В 2022 году на 76-году жизни скончался лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский. Он умер после затяжной болезни из-за коронавируса.

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После тяжелой болезни скончался депутат Государственной Думы Николай Петрунин. Ему было 46 лет. Об этом сообщили на официальном сайте Госдумы. «Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Юрьевича. Светлая память», — сказал о коллеге председатель Госдумы Вячеслав Володин. Николай Петрунин представлял Тульскую область в Государственной Думе с 2016 года. Он был первым заместителем председателя комитета по энергетике. В Госдуму избрался в сентябре 2021 году от «Единой России». Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. У Петрунина остались жена и трое детей. В 2022 году на 76-году жизни скончался лидер ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский. Он умер после затяжной болезни из-за коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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