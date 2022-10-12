Водитель Daewoo Nexia выехал на встречную полосу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Ашинском районе (Челябинская область) произошло ДТП, в котором пострадали пассажиры и двое несовершеннолетних детей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинской области, предварительно авария произошла по вине водителя Daewoo Nexia, который выехал при обгоне на полосу встречного движения.

«ДТП произошло 12 октября 2022 года в 11:20 на 13 километре автодороги Аша — Кропачево — Шарлаш, на территории Ашинского района. Мужчина 1994 года рождения, управляя автомобиля Daewoo Nexia при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где стоит знак выезд запрещен. И совершил столкновение со встречно движущимся автомобилем „ВАЗ 2131“, под управлением водителя 1962 года рождения», — заявили в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП в автомобиле «ВАЗ 2131» травмы получили: водитель и две его пассажирки. В автомобиле Daewoo Nexia травмы получили: 23-летняя пассажирка, ей назначено амбулаторное лечение и два несовершеннолетних пассажира, 2017 г. р. и 2020 г. р. Дети получили травмы и были госпитализированы. Другой 14-летней пассажирке лихача оказана разовая медицинская помощь. Сам водитель не пострадал.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Как рассказал URA.RU источник в правоохранительных органах, в отношении водителя Daewoo Nexia возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ. Избирается мера пресечения.