Пермяка поймали на контрабанде военной техники в США и Канаду

Пермяк пытался отправить военную технику в США и Канаду, но был пойман. Подробности преступления рассказали в пресс-службе Пермской таможни.
«Установлено, что 31-летний житель Пермского края, используя вымышленное имя отправителя, незаконно направил международные почтовые отправления в США и Канаду, содержащие приборы ночного видения ПНВ-57. Чтобы скрыть отправление военной техники, пермяк указал, что отправляет „Декоративное украшение интерьера“», — рассказали в ведомстве.
Отправить приборы ночного видения пермяку не удалось, его поймали сотрудники из УФСБ и таможни. В отношении мужчины возбуждено сразу два уголовных дела, ему грозит до семи лет тюрьмы.
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