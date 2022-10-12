12 октября 2022

Пермяка поймали на контрабанде военной техники в США и Канаду

© Служба новостей «URA.RU»
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Russia Arms Expo-2013. RAE-2013. Нижний Тагил, амуниция, прибор ночного видения
Приборы ночного видения должны были отправиться за границу Фото:

Пермяк пытался отправить военную технику в США и Канаду, но был пойман. Подробности преступления рассказали в пресс-службе Пермской таможни.

«Установлено, что 31-летний житель Пермского края, используя вымышленное имя отправителя, незаконно направил международные почтовые отправления в США и Канаду, содержащие приборы ночного видения ПНВ-57. Чтобы скрыть отправление военной техники, пермяк указал, что отправляет „Декоративное украшение интерьера“», — рассказали в ведомстве.

Отправить приборы ночного видения пермяку не удалось, его поймали сотрудники из УФСБ и таможни. В отношении мужчины возбуждено сразу два уголовных дела, ему грозит до семи лет тюрьмы.

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Пермяк пытался отправить военную технику в США и Канаду, но был пойман. Подробности преступления рассказали в пресс-службе Пермской таможни. «Установлено, что 31-летний житель Пермского края, используя вымышленное имя отправителя, незаконно направил международные почтовые отправления в США и Канаду, содержащие приборы ночного видения ПНВ-57. Чтобы скрыть отправление военной техники, пермяк указал, что отправляет „Декоративное украшение интерьера“», — рассказали в ведомстве. Отправить приборы ночного видения пермяку не удалось, его поймали сотрудники из УФСБ и таможни. В отношении мужчины возбуждено сразу два уголовных дела, ему грозит до семи лет тюрьмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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