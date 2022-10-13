Территория садика не освещается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Территория детского сада «Олененок» в Новом Уренгое (ЯНАО) не освещается — в вечернее время детей забирают в полной темноте. Об этом в соцсетях сообщили обеспокоенные родители.

«Просьба! Обратить внимание администрации города на освещение дворовой территории ДС „Олененок“», — написал Дмитрий Торопылин. Мужчина отметил, что возле детского сада нет ни одного фонаря.

Родители переживают за безопасность детей, так как сейчас на улице рано темнеет. «Так-то это в свете последних событий недопустимо! В темноте еще пара психов хоть с автоматом пройдет! Детки и родители могут упасть, камеры и яркое освещение нужны в целях безопасности деток и предупреждения травматизма», — добавила Анита Супрун.

Под постом пользователя отметили, что не только на территории садика не хватает освещения. «И не только там! Конечно же экономика должна быть экономной, но этой осенью по всему городу чересчур темно», — написала Ольга.

В администрацию агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде ученики вторых и третьих классов возвращаются домой по темноте. Они учатся во вторую смену, а школьный автобус из-за ремонта дорог не может довезти ребят до дома.

Обновлено в 14:33

«На территории детского сада освещение установлено. Подана заявка по замене неисправных ламп. В ближайшее время освещение будет восстановлено», — сообщили в мэрии.