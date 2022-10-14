Максим Кириков из поселка Горноуральский погиб, выполняя задание на спецоперации Фото: Дмитрий Летников, vk.com

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) похоронили десантника Максима Кирикова, который в августе ушел добровольцем на специальную военную операцию. Он погиб во время одного из заданий, когда вооруженные формирования Украины нанесли точечный военный удар по российским солдатам. Об этом сообщил глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников на своей странице «ВКонтакте».

«Проводили в последний путь Героя, нашего земляка, воина-десантника Кирикова Максима Сергеевича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Будучи настоящим патриотом нашего Отечества, Максим Сергеевич не мог оставаться в стороне от событий, происходящих на Украине. 25 августа он добровольцем подписал полугодовой контракт на прохождение военной службы», — рассказал Летников.

Максим Кириков служил в артиллерийском дивизионе воздушно-десантной дивизии. Во время одного из боев с многократно превосходящими силами противника по российским военнослужащим нанесли ответный точечный удар. В результате двое российских бойцов были тяжело ранены, а пять военнослужащих погибли, в том числе Кириков.

Его похоронили на Центральном кладбище в Нижнем Тагиле. У свердловчанина остались жена и двое детей. До участия в спецоперации он работал помощником машиниста на железной дороге.

В России 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Ее цель — спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Регионы подвергались обстрелам армии ВСУ в течение восьми лет.