Скандальный экс-посол Украины обратился к Шольцу с дерзкой просьбой

Бывший посол Украины Мельник потребовал у Шольца создать танковый альянс для ВСУ

15 октября 2022 в 23:51 Размер текста - 17 +

Мельник потребовал создать танковый альянс для помощи Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал у канцлера ФРГ Олафа Шольцы создать Европейский танковый союз для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его мнению, подобное решение позволит наладить скорейшие поставки Киеву танков Leopard 2 и БМП Marder. «Мы просим канцлера Олафа Шольца сформировать Европейский танковый альянс. В дюжине стран есть 2000 танков Leopard-2. Если каждая из этих стран уступит Украине около десяти процентов, мы сможем создать целую армию из 200 и более машин», —заявил Мельник в интервью газете Welt am Sonntag. Бывший посол пожаловался, что у Германии все приходится заказывать на годы вперед из-за значительных сроков ожидания тяжелой техники. Как уточнил дипломат, Киев нуждается в долгосрочных обязательствах Берлина в вопросе поставок кораблей, корветов, фрегатов и подводных лодок, а также истребителей. Мельник известен во всем мире своими громкими заявлениями. В частности, в начале октября он обматерил американского предпринимателя Илона Маска за его позицию по спецоперации. В ответ на это основатель компании SpaceX прекратил бесплатно снабжать Украину спутниковой связью Starlink. Германия поддерживает Киев в рамках спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, однако поставляет уже списанные вооружения. На протяжении долгого времени идут переговоры о поставках немецких танков Leopard 2, но Берлин так и не дал четкого ответа. В конце лета Германия призналась, что испытывает абсолютный дефицит оружия, поставки Украине находятся под угрозой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник потребовал у канцлера ФРГ Олафа Шольцы создать Европейский танковый союз для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его мнению, подобное решение позволит наладить скорейшие поставки Киеву танков Leopard 2 и БМП Marder. «Мы просим канцлера Олафа Шольца сформировать Европейский танковый альянс. В дюжине стран есть 2000 танков Leopard-2. Если каждая из этих стран уступит Украине около десяти процентов, мы сможем создать целую армию из 200 и более машин», —заявил Мельник в интервью газете Welt am Sonntag. Бывший посол пожаловался, что у Германии все приходится заказывать на годы вперед из-за значительных сроков ожидания тяжелой техники. Как уточнил дипломат, Киев нуждается в долгосрочных обязательствах Берлина в вопросе поставок кораблей, корветов, фрегатов и подводных лодок, а также истребителей. Мельник известен во всем мире своими громкими заявлениями. В частности, в начале октября он обматерил американского предпринимателя Илона Маска за его позицию по спецоперации. В ответ на это основатель компании SpaceX прекратил бесплатно снабжать Украину спутниковой связью Starlink. Германия поддерживает Киев в рамках спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины, однако поставляет уже списанные вооружения. На протяжении долгого времени идут переговоры о поставках немецких танков Leopard 2, но Берлин так и не дал четкого ответа. В конце лета Германия призналась, что испытывает абсолютный дефицит оружия, поставки Украине находятся под угрозой.