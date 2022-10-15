В Екатеринбурге и области на время отключат федеральные каналы

16 октября 2022 в 09:31 Размер текста - 17 +

Поставщик телерадиоуслуг проведет профилактические работы Фото: Анна Майорова © URA.RU Кратковременные сбои в вещании нескольких каналов, в том числе Первого канала и России, будут в Свердловской области с 17 по 23 октября. Причина отключения сигнала — профилактические работы, сообщается на сайте Цифрового эфирного телевидения. «Возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями 17—23 октября. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — говорится в сообщении поставщика услуги. В списке населенных пунктов, где на время отключат вещание каналов, больше 20 свердловских поселков и городов, в том числе Екатеринбург. В столице Урала профилактические работы запланированы на ночь 17 и 19 октября. С расписанием работ в других городах можно ознакомиться на сайте Цифрового эфирного телевидения. Некоторые работы могут отменить или перенести на другое время. Среди каналов, которые попадают под отключение, входящие в пакеты РТРС 1 и РТРС 2 (Первый канал, Россия 1, НТВ и другие), а также радио «Звезда», «Мир». Профилактические работы на радио и каналах периодические проводятся в регионе. В последний раз свердловчане оставались без телевизионных программ в августе.

Кратковременные сбои в вещании нескольких каналов, в том числе Первого канала и России, будут в Свердловской области с 17 по 23 октября. Причина отключения сигнала — профилактические работы, сообщается на сайте Цифрового эфирного телевидения. «Возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями 17—23 октября. В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — говорится в сообщении поставщика услуги. В списке населенных пунктов, где на время отключат вещание каналов, больше 20 свердловских поселков и городов, в том числе Екатеринбург. В столице Урала профилактические работы запланированы на ночь 17 и 19 октября. С расписанием работ в других городах можно ознакомиться на сайте Цифрового эфирного телевидения. Некоторые работы могут отменить или перенести на другое время. Среди каналов, которые попадают под отключение, входящие в пакеты РТРС 1 и РТРС 2 (Первый канал, Россия 1, НТВ и другие), а также радио «Звезда», «Мир». Профилактические работы на радио и каналах периодические проводятся в регионе. В последний раз свердловчане оставались без телевизионных программ в августе.