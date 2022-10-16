16 октября 2022
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В Тюмени пропала 72-летняя пенсионерка. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пенсионерка, телефон, бабушка, пенсия, осень
Поисковики просят помочь установить местонахождение пенсионерки (архивное фото) Фото:

В Тюмени исчезла 72-летняя женщина, которую последний раз видели выходящей из дома в центре города. С просьбой помочь найти пенсионерку обратился поисковый отряд «Лиза Алерт».

«Пропала Джамалова (Зимина) Анна Михайловна, 72 года. Центральный АО, город Тюмень. 16 октября 2022 года вышла из дома и не вернулась», — указано в ориентировке.

Пенсионерка имеет нормальное телосложение, рост 160 сантиметров, светлые волосы и голубые глаза. Женщину также можно опознать по одежде. Из дома она вышла в черном пуховике, сером берете и черных замшевых сапогах. При себе у нее была сумка черного цвета. Граждан, которые имеют какую-либо информацию о ее местонахождении, просят обратиться в полицию или позвонить на горячую линию поискового отряда по телефону 8-800-700-54-52.

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В Тюмени исчезла 72-летняя женщина, которую последний раз видели выходящей из дома в центре города. С просьбой помочь найти пенсионерку обратился поисковый отряд «Лиза Алерт». «Пропала Джамалова (Зимина) Анна Михайловна, 72 года. Центральный АО, город Тюмень. 16 октября 2022 года вышла из дома и не вернулась», — указано в ориентировке. Пенсионерка имеет нормальное телосложение, рост 160 сантиметров, светлые волосы и голубые глаза. Женщину также можно опознать по одежде. Из дома она вышла в черном пуховике, сером берете и черных замшевых сапогах. При себе у нее была сумка черного цвета. Граждан, которые имеют какую-либо информацию о ее местонахождении, просят обратиться в полицию или позвонить на горячую линию поискового отряда по телефону 8-800-700-54-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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