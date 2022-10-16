Аналитики подсчитали, за сколько лет пермяки накопят на новый автомобиль

Чтобы приобрести новый автомобиль стоимостью два млн рублей, среднестатистическому пермяку придется копить больше восьми лет. Такие данные опубликованы в СМИ.
«30-я строчка — Пермский край. 8,1 года — срок накопления на новый автомобиль», — рейтинг российских регионов по способности населения накопить на машину опубликовало РИА «Новости».
При этом доля работающего населения, которое не сможет достигнуть этой цели за 10 лет — 32,1 от общего количества граждан (данные прошлого года). А срок накопления на подержанную машину в текущем году целом в регионе составляет 4,8 года.
В апреле URA.RU писало, что доступность автомобилей в Прикамье оказалась выше, чем в среднем по стране. Чтобы накопить на подержанную машину, жителю Пермского края нужно ежемесячно откладывать половину средней зарплаты.
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