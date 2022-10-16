16 октября 2022
15 октября 2022
14 октября 2022

Аналитики подсчитали, за сколько лет пермяки накопят на новый автомобиль

Чтобы приобрести новое авто, пермякам придется копить свыше восьми лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Иннопром-2022, второй день. Екатеринбург, ионин дмитрий, автомобиль, аурус
Чтобы приобрести новое авто, жителю Пермского края придется копить свыше восьми лет Фото:

Чтобы приобрести новый автомобиль стоимостью два млн рублей, среднестатистическому пермяку придется копить больше восьми лет. Такие данные опубликованы в СМИ.

«30-я строчка — Пермский край. 8,1 года — срок накопления на новый автомобиль», — рейтинг российских регионов по способности населения накопить на машину опубликовало РИА «Новости».

При этом доля работающего населения, которое не сможет достигнуть этой цели за 10 лет — 32,1 от общего количества граждан (данные прошлого года). А срок накопления на подержанную машину в текущем году целом в регионе составляет 4,8 года.

В апреле URA.RU писало, что доступность автомобилей в Прикамье оказалась выше, чем в среднем по стране. Чтобы накопить на подержанную машину, жителю Пермского края нужно ежемесячно откладывать половину средней зарплаты.

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Чтобы приобрести новый автомобиль стоимостью два млн рублей, среднестатистическому пермяку придется копить больше восьми лет. Такие данные опубликованы в СМИ. «30-я строчка — Пермский край. 8,1 года — срок накопления на новый автомобиль», — рейтинг российских регионов по способности населения накопить на машину опубликовало РИА «Новости». При этом доля работающего населения, которое не сможет достигнуть этой цели за 10 лет — 32,1 от общего количества граждан (данные прошлого года). А срок накопления на подержанную машину в текущем году целом в регионе составляет 4,8 года. В апреле URA.RU писало, что доступность автомобилей в Прикамье оказалась выше, чем в среднем по стране. Чтобы накопить на подержанную машину, жителю Пермского края нужно ежемесячно откладывать половину средней зарплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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