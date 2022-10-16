Аналитики подсчитали, за сколько лет пермяки накопят на новый автомобиль

Чтобы приобрести новое авто, пермякам придется копить свыше восьми лет

17 октября 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

Чтобы приобрести новое авто, жителю Пермского края придется копить свыше восьми лет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Чтобы приобрести новый автомобиль стоимостью два млн рублей, среднестатистическому пермяку придется копить больше восьми лет. Такие данные опубликованы в СМИ. «30-я строчка — Пермский край. 8,1 года — срок накопления на новый автомобиль», — рейтинг российских регионов по способности населения накопить на машину опубликовало РИА «Новости». При этом доля работающего населения, которое не сможет достигнуть этой цели за 10 лет — 32,1 от общего количества граждан (данные прошлого года). А срок накопления на подержанную машину в текущем году целом в регионе составляет 4,8 года. В апреле URA.RU писало, что доступность автомобилей в Прикамье оказалась выше, чем в среднем по стране. Чтобы накопить на подержанную машину, жителю Пермского края нужно ежемесячно откладывать половину средней зарплаты.

Чтобы приобрести новый автомобиль стоимостью два млн рублей, среднестатистическому пермяку придется копить больше восьми лет. Такие данные опубликованы в СМИ. «30-я строчка — Пермский край. 8,1 года — срок накопления на новый автомобиль», — рейтинг российских регионов по способности населения накопить на машину опубликовало РИА «Новости». При этом доля работающего населения, которое не сможет достигнуть этой цели за 10 лет — 32,1 от общего количества граждан (данные прошлого года). А срок накопления на подержанную машину в текущем году целом в регионе составляет 4,8 года. В апреле URA.RU писало, что доступность автомобилей в Прикамье оказалась выше, чем в среднем по стране. Чтобы накопить на подержанную машину, жителю Пермского края нужно ежемесячно откладывать половину средней зарплаты.