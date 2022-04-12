Машины в Перми оказались доступнее, чем в среднем в России

Средняя стоимость б/у авто в Пермском крае — 889 тыс. рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Доступность автомобилей в Пермском крае оказалась выше, чем в среднем по России. Чтобы накопить на подержанную машину, жителю Пермского края нужно ежемесячно откладывать половину средней зарплаты в течение 3,3 года. Среднему россиянину при таких же условиях придется откладывать 3,6 года. Об этом URA.RU рассказали аналитики портала «Дром».

«Чтобы накопить на подержанный автомобиль, пермякам потребуется 3,3 года, при условии, что откладывать нужно 50% своего дохода», — говорится в исследовании аналитиков. В расчет берется средняя официальная зарплата в Пермском крае — 45,15 тысячи рублей. Средняя цена б/у авто в регионе составляет 889 тысяч. Аналитики отмечают, что пять лет назад пермяки, откладывая половину зарплаты, могли накопить на машину за два года.

Эксперты обращают внимание на высокий процент по автокредитам, который сегодня достигает 40-50% годовых. В таких условиях заемные средства становятся малодоступными. Национальное бюро кредитных историй в своем докладе сообщает, что в марте 2022 года пермяки взяли кредитов на автомобили на 78,5% меньше, чем месяцем ранее.