Общественники из ХМАО проверят условия жизни мобилизованных в Елани

В часть к мобилизованным поедут представители нескольких общественных организаций округа Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Общественники из ХМАО отправятся в военную часть города Елань, чтобы оценить, в каких условиях находятся югоские мобилизованные и как проходит их подготовка. Информация об этом была размещена в официальном telegram-канале правительства округа.

«Условия дислокации мобилизованных оценят югорские общественники во время рабочей поездки в воинскую часть, расположенную в поселке Еланский Свердловской области. Общественники познакомятся с бытом мобилизованных из Югры и проходящих необходимую подготовку в указанной части, встретятся с руководством части и мобилизованными на месте, обсудят актуальные вопросы, касающиеся достаточности мер поддержки, обеспечения и организации необходимых условий. Поездка организована по поручению губернатора округа [Натальи Комаровой]», — говорится в сообщении канала.

Уже известно, что в состав общественной делегации войдут общественные деятели округа. Такие, как председатель автономной некоммерческой организации «Гуманитарный добровольческий корпус» Эдуард Логинов, заместитель председателя Межрегиональной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» Михаил Севостьянов, председатель Региональной общественной организации «Страна без наркотиков. Югра» Эдуард Гиниатуллин. Кроме этого, в часть отправятся представители «Союза отцов Сургута» и отец одного из мобилизованных — Айдар Исламов.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО попросили Госдуму предоставить отсрочку бизнесменам при мобилизации. Правительство ХМАО предлагает внести поправки в федеральный закон о мобилизации, согласно которым призванный предприниматель может получить отсрочку от призыва на семь дней.

В России объявили мобилизацию 21 сентября. В помощь российской армии на фронт направят около 300 тысяч человек. РФ с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. По словам Владимира Путина, основная задача специальной военной операции — защита мирного населения Донбасса.