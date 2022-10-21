Эрдоган послал сигнал миру, испытав новую баллистическую ракету

21 октября 2022 в 18:01 Размер текста - 17 +

Эрдоган официально анонсировал новую баллистическую ракету Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru У Турции появилась новая баллистическая ракета «Тайфун», она уже была испытана. Об этом рассказал глава страны Реджеп Эрдоган, пояснив, что это было послание миру. «Теперь у нас есть „Тайфун“, и это наше послание. Мы с удовольствием следим за этим», — подчеркнул турецкий президент во время выступления в Стамбуле. Трансляция выступления велась на странице Эрдогана в Twitter (заблокирован на территории РФ). Уточняется, что испытания ракеты проводились на побережье Черного моря. Ранее Турция провела испытательный пуск баллистической ракеты над Черным морем. Снаряд пролетел 561 километр. Данная ракеты находилась в разработке несколько лет.

У Турции появилась новая баллистическая ракета «Тайфун», она уже была испытана. Об этом рассказал глава страны Реджеп Эрдоган, пояснив, что это было послание миру. «Теперь у нас есть „Тайфун“, и это наше послание. Мы с удовольствием следим за этим», — подчеркнул турецкий президент во время выступления в Стамбуле. Трансляция выступления велась на странице Эрдогана в Twitter (заблокирован на территории РФ). Уточняется, что испытания ракеты проводились на побережье Черного моря. Ранее Турция провела испытательный пуск баллистической ракеты над Черным морем. Снаряд пролетел 561 километр. Данная ракеты находилась в разработке несколько лет.