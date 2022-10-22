22 октября 2022
21 октября 2022

Челябинца подозревают в мошенничестве на 7 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Курган , полиция, сотрудник полиции, патруль полиции
Подозреваемый задержан оперативниками Фото:

Оперативниками отдела МВД России по Миассу Челябинской области задержан ранее судимый местный житель1988 года рождения, подозреваемый в обмане 41-летней женщины. Возбуждено уголовное дело по части 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

«Потерпевшая передала задержанному более 550 тысяч рублей, чтобы заработать деньги, вложившись в его „предпринимательскую деятельность“. После этого мужчина начал уверять, что у него возникли трудности с ведением бизнеса. Деньги вернуть он не смог, как и предоставить товар, на покупку которого получил более полумиллиона рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Полицейские выяснили, что таким же способом задержанный обманывал и других жителей Миасса и Челябинска. Предварительно установлена причастность мужчины к семи подобным эпизодам. Потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму около 7 млн рублей. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

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Оперативниками отдела МВД России по Миассу Челябинской области задержан ранее судимый местный житель1988 года рождения, подозреваемый в обмане 41-летней женщины. Возбуждено уголовное дело по части 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). «Потерпевшая передала задержанному более 550 тысяч рублей, чтобы заработать деньги, вложившись в его „предпринимательскую деятельность“. После этого мужчина начал уверять, что у него возникли трудности с ведением бизнеса. Деньги вернуть он не смог, как и предоставить товар, на покупку которого получил более полумиллиона рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Полицейские выяснили, что таким же способом задержанный обманывал и других жителей Миасса и Челябинска. Предварительно установлена причастность мужчины к семи подобным эпизодам. Потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму около 7 млн рублей. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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