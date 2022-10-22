Челябинца подозревают в мошенничестве на 7 млн рублей

Подозреваемый задержан оперативниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Оперативниками отдела МВД России по Миассу Челябинской области задержан ранее судимый местный житель1988 года рождения, подозреваемый в обмане 41-летней женщины. Возбуждено уголовное дело по части 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

«Потерпевшая передала задержанному более 550 тысяч рублей, чтобы заработать деньги, вложившись в его „предпринимательскую деятельность“. После этого мужчина начал уверять, что у него возникли трудности с ведением бизнеса. Деньги вернуть он не смог, как и предоставить товар, на покупку которого получил более полумиллиона рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Полицейские выяснили, что таким же способом задержанный обманывал и других жителей Миасса и Челябинска. Предварительно установлена причастность мужчины к семи подобным эпизодам. Потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму около 7 млн рублей. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.