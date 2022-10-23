Волонтеры Перми озвучили список необходимых вещей для бойцов СВО и жителей Донбасса

В Перми для мобилизованных и жителей Донбасса собирают шампуни, антисептики, консервы

24 октября 2022 в 03:53 Размер текста - 17 +

Волонтеры собирают компьютеры, ноутбуки и принтеры, в том числе б/у, но в рабочем состоянии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры Перми продолжают собирать вещи для мобилизованных пермяков, батальонов в зоне боевых действий и пострадавших жителей Донбасса. Список необходимых для сбора вещей опубликован в группе «Ленинский район Пермь» соцсети «ВКонтакте». «Продукты питания длительного хранения: мясные и рыбные консервы, макароны, крупы, сгущенное молоко, конфеты, печенье, сахар, мука. Из средств личной гигиены памперсы для взрослых и прочее. Детское питание и вещи: одежда, обувь, канцтовары для школьников. Из бытовой химии мыло, зубная паста, одеколон, антисептик, шампунь, стиральный порошок», — указано в посте. В списке необходимого также бинты, обрабатывающие и кровоостанавливающие средства, жгуты. Из оргтехники нужны компьютеры, ноутбуки и принтеры. Сбор вещей проходит по адресу ул. Максима Горького, 14А, ежедневно с 10:00 до 16:00. Вечером и в выходные дни волонтеры просят предварительно звонить по телефону: +7 (342) 298-34-32. Ранее URA.RU сообщало, что из Перми выехали фуры для бойцов в зоне СВО и жителей Северодонецка. Также необходимые вещи были отправлены Пермскому добровольческому танковому батальону «Молот», об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Спецоперация РФ на Украине была объявлена 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что перед армией стоит задача по денацификации и денационализации страны.

Волонтеры Перми продолжают собирать вещи для мобилизованных пермяков, батальонов в зоне боевых действий и пострадавших жителей Донбасса. Список необходимых для сбора вещей опубликован в группе «Ленинский район Пермь» соцсети «ВКонтакте». «Продукты питания длительного хранения: мясные и рыбные консервы, макароны, крупы, сгущенное молоко, конфеты, печенье, сахар, мука. Из средств личной гигиены памперсы для взрослых и прочее. Детское питание и вещи: одежда, обувь, канцтовары для школьников. Из бытовой химии мыло, зубная паста, одеколон, антисептик, шампунь, стиральный порошок», — указано в посте. В списке необходимого также бинты, обрабатывающие и кровоостанавливающие средства, жгуты. Из оргтехники нужны компьютеры, ноутбуки и принтеры. Сбор вещей проходит по адресу ул. Максима Горького, 14А, ежедневно с 10:00 до 16:00. Вечером и в выходные дни волонтеры просят предварительно звонить по телефону: +7 (342) 298-34-32. Ранее URA.RU сообщало, что из Перми выехали фуры для бойцов в зоне СВО и жителей Северодонецка. Также необходимые вещи были отправлены Пермскому добровольческому танковому батальону «Молот», об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Спецоперация РФ на Украине была объявлена 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что перед армией стоит задача по денацификации и денационализации страны.