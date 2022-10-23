23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

Волонтеры Перми озвучили список необходимых вещей для бойцов СВО и жителей Донбасса

В Перми для мобилизованных и жителей Донбасса собирают шампуни, антисептики, консервы
© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры собирают компьютеры, ноутбуки и принтеры, в том числе б/у, но в рабочем состоянии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры Перми продолжают собирать вещи для мобилизованных пермяков, батальонов в зоне боевых действий и пострадавших жителей Донбасса. Список необходимых для сбора вещей опубликован в группе «Ленинский район Пермь» соцсети «ВКонтакте».

«Продукты питания длительного хранения: мясные и рыбные консервы, макароны, крупы, сгущенное молоко, конфеты, печенье, сахар, мука. Из средств личной гигиены памперсы для взрослых и прочее. Детское питание и вещи: одежда, обувь, канцтовары для школьников. Из бытовой химии мыло, зубная паста, одеколон, антисептик, шампунь, стиральный порошок», — указано в посте.

В списке необходимого также бинты, обрабатывающие и кровоостанавливающие средства, жгуты. Из оргтехники нужны компьютеры, ноутбуки и принтеры. Сбор вещей проходит по адресу ул. Максима Горького, 14А, ежедневно с 10:00 до 16:00. Вечером и в выходные дни волонтеры просят предварительно звонить по телефону: +7 (342) 298-34-32.

Ранее URA.RU сообщало, что из Перми выехали фуры для бойцов в зоне СВО и жителей Северодонецка. Также необходимые вещи были отправлены Пермскому добровольческому танковому батальону «Молот», об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

Спецоперация РФ на Украине была объявлена 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что перед армией стоит задача по денацификации и денационализации страны.

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Волонтеры Перми продолжают собирать вещи для мобилизованных пермяков, батальонов в зоне боевых действий и пострадавших жителей Донбасса. Список необходимых для сбора вещей опубликован в группе «Ленинский район Пермь» соцсети «ВКонтакте». «Продукты питания длительного хранения: мясные и рыбные консервы, макароны, крупы, сгущенное молоко, конфеты, печенье, сахар, мука. Из средств личной гигиены памперсы для взрослых и прочее. Детское питание и вещи: одежда, обувь, канцтовары для школьников. Из бытовой химии мыло, зубная паста, одеколон, антисептик, шампунь, стиральный порошок», — указано в посте. В списке необходимого также бинты, обрабатывающие и кровоостанавливающие средства, жгуты. Из оргтехники нужны компьютеры, ноутбуки и принтеры. Сбор вещей проходит по адресу ул. Максима Горького, 14А, ежедневно с 10:00 до 16:00. Вечером и в выходные дни волонтеры просят предварительно звонить по телефону: +7 (342) 298-34-32. Ранее URA.RU сообщало, что из Перми выехали фуры для бойцов в зоне СВО и жителей Северодонецка. Также необходимые вещи были отправлены Пермскому добровольческому танковому батальону «Молот», об этом рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале. Спецоперация РФ на Украине была объявлена 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что перед армией стоит задача по денацификации и денационализации страны.
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