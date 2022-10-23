23 октября 2022
22 октября 2022
21 октября 2022

Потерявший глаз челябинский боец отряда Кадырова возвращается на передовую. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, танкисты, армия, оружие, война, учения, спецоперация, строй, боевое слаживание
В ближайшие два дня бойцы получат снаряжение и инструкции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Потерявший глаз в спецоперации в ДНР лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр Воложанин, известный под позывным «Якудза», возвращается в отряд Кадырова. Сейчас он находится в аэропорту, сообщил боец URA.RU.

«Я, Воложанин Александр, снова показываю пример, еду на фронт второй раз. И хочу вам сказать, что нас таких, как я — раненых, но не сломленных — очень много», — прокомментировал Воложанин URA.RU.

Боец отряда Кадырова рассказал, что сейчас находится в челябинском аэропорту и вылетает в Грозный через Москву. По его словам, в 16-00 он будет уже на месте.

«В Грозном бойцы дождались приказа командира Исмаила „Охотника“. Мы собираемся 24—25 октября, едем в Российский Университет Спецназа, там получаем инструкции и на фронт», — добавил URA.RU Воложанин.

В мае этого года Воложанин, участвуя в спецоперации в качестве добровольца, получил тяжелое ранение в голову при обстреле из украинского танка. В результате боец потерял один глаз и прошел лечение в разных госпиталях страны.

В России объявили начало спецоперации 24 февраля. Для достижения всех целей СВО президент страны Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Потерявший глаз в спецоперации в ДНР лидер движения «Трезвые дворы» из Челябинска Александр Воложанин, известный под позывным «Якудза», возвращается в отряд Кадырова. Сейчас он находится в аэропорту, сообщил боец URA.RU. «Я, Воложанин Александр, снова показываю пример, еду на фронт второй раз. И хочу вам сказать, что нас таких, как я — раненых, но не сломленных — очень много», — прокомментировал Воложанин URA.RU. Боец отряда Кадырова рассказал, что сейчас находится в челябинском аэропорту и вылетает в Грозный через Москву. По его словам, в 16-00 он будет уже на месте. «В Грозном бойцы дождались приказа командира Исмаила „Охотника“. Мы собираемся 24—25 октября, едем в Российский Университет Спецназа, там получаем инструкции и на фронт», — добавил URA.RU Воложанин. В мае этого года Воложанин, участвуя в спецоперации в качестве добровольца, получил тяжелое ранение в голову при обстреле из украинского танка. В результате боец потерял один глаз и прошел лечение в разных госпиталях страны. В России объявили начало спецоперации 24 февраля. Для достижения всех целей СВО президент страны Владимир Путин объявил о частичной мобилизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...