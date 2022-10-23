23 октября 2022
22 октября 2022

В челябинском поселке нашли скелет пропавшей девушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, полицейские, полиция
Местный житель, нашедший тело, вызвал наряд полиции Фото:

В поселке железнодорожной станции «Буранная» (Челябинская область) обнаружили тело пропавшей летом Гульмарал Бижановой. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, 21-летняя девушка с момента исчезновения числилась пропавшей без вести.

«Тело нашла местная жительница в 400 метрах от улицы Элеваторной. Оно уже начало превращаться в скелет, гнить. Бижонова покончила жизнь самоубийством», — сообщил URA.RU источник.

На сайте поискового отряда «ЛизаАлерт» говорится, что погибшая 21 июня 2022 года ушла в неизвестном направлении. В день исчезновения она была одета в черный спортивный костюм, серые кроссовки.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в настоящее время проводится проверка. Оснований полагать, что смерть носит криминальный характер, нет.

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В поселке железнодорожной станции «Буранная» (Челябинская область) обнаружили тело пропавшей летом Гульмарал Бижановой. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, 21-летняя девушка с момента исчезновения числилась пропавшей без вести. «Тело нашла местная жительница в 400 метрах от улицы Элеваторной. Оно уже начало превращаться в скелет, гнить. Бижонова покончила жизнь самоубийством», — сообщил URA.RU источник. На сайте поискового отряда «ЛизаАлерт» говорится, что погибшая 21 июня 2022 года ушла в неизвестном направлении. В день исчезновения она была одета в черный спортивный костюм, серые кроссовки. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что в настоящее время проводится проверка. Оснований полагать, что смерть носит криминальный характер, нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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