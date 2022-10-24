Мужчины отправились защищать свои семьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жители Калининского и Курчатовского районов Челябинска 25 октября проводили на фронт своих мужчин, призванных в рамках частичной мобилизации. Как сообщает корреспондент URA.RU с места событий, мужчин провожали представители администрации региона, челябинской епархии, военком, родные и близкие.

«Восемь лет правительство РФ делало все, чтобы избежать этого военного конфликта. Но подогреваемые западом, США, украинские неонацисты постоянно провоцировали конфликтные ситуации, и уже готовы были напасть на нашу страну, на народ Донбасса, и только введение специальной военной операции смогло остановить их», — сказал мобилизованным первый замминистра общественной безопасности региона Владимир Гусак.

По словам Гусака, все мобилизованные пройдут период боевого слаживания. Это, по словам замминистра, необходимо, чтобы вспомнить армейские, боевые навыки. От лица губернатора области Алексея Текслера и правительства региона Гусак пожелал всем мобилизованным успехов в выполнении поставленных задач.

Военком Калининского и Курчатовского районов Челябинска Сергей Катошин поблагодарил мобилизованных за то, что своевременно прибыли в военкомат. Также он произнес слова благодарности родственникам мобилизованных за то, что понимают всю ситуацию, в которой оказалась страна.

«Сегодня парни убывают в Чебаркуль. Там их распределят в воинские части, поставят на все виды довольствия, и они приступят к боевой подготовке, по окончании которой будут направлены в район проведения специальной военной операции», — сообщил Катошин.

Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября президентом страны Владимиром Путиным, предполагает призыв из мобилизационного запаса около 300 тысяч граждан. В настоящее время часть субъектов уже закрыли планы по мобилизации. В Челябинской области план выполнен на 85%. По словам главного военкома области Андрея Максурова, к 28 октября мероприятия по частичной мобилизации в регионе должны закончиться.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU