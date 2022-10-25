Пермякам предлагают бронь от мобилизации при работе в охране

25 октября 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

В отдел вневедомственной охраны ищут сотрудников Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителей Пермского края приглашают на службу в Росгвардию. Кандидатам предлагаются различные социальные гарантии и льготы, а также бронь на период проведения мобилизации. Объявление о наборе в силовое ведомство опубликовано на официальной странице администрации соликамского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Отдел вневедомственной охраны по соликамскому городскому округу приглашает на службу. Сотрудники не подлежат призыву в период мобилизации. Специфика службы: охрана объектов различных форм собственности; участие в охране общественного порядка», — сообщается в соцсети. К кандидатам предъявляется ряд требований: возраст до 35 лет, хорошее физическое здоровье, отсутствие судимости, аттестат об окончании школы либо диплом о среднем образовании, служба в рядах Вооруженных сил РФ (для мужчин). Поступившим на службу гарантируется бесплатное лечение в санаториях Росгвардии, предоставление служебного жилья (либо компенсация за найм жилья), выход на пенсию после 20 лет службы и другие социальные гарантии. После объявления мобилизации в России 21 сентября ряд предприятий получили бронь для сотрудников от призыва. В частности о наборе сотрудников, которым положена отсрочка, объявили на Пермском мукомольном заводе, а также в ОАО «РЖД».

Жителей Пермского края приглашают на службу в Росгвардию. Кандидатам предлагаются различные социальные гарантии и льготы, а также бронь на период проведения мобилизации. Объявление о наборе в силовое ведомство опубликовано на официальной странице администрации соликамского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Отдел вневедомственной охраны по соликамскому городскому округу приглашает на службу. Сотрудники не подлежат призыву в период мобилизации. Специфика службы: охрана объектов различных форм собственности; участие в охране общественного порядка», — сообщается в соцсети. К кандидатам предъявляется ряд требований: возраст до 35 лет, хорошее физическое здоровье, отсутствие судимости, аттестат об окончании школы либо диплом о среднем образовании, служба в рядах Вооруженных сил РФ (для мужчин). Поступившим на службу гарантируется бесплатное лечение в санаториях Росгвардии, предоставление служебного жилья (либо компенсация за найм жилья), выход на пенсию после 20 лет службы и другие социальные гарантии. После объявления мобилизации в России 21 сентября ряд предприятий получили бронь для сотрудников от призыва. В частности о наборе сотрудников, которым положена отсрочка, объявили на Пермском мукомольном заводе, а также в ОАО «РЖД».